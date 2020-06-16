民宿砸車再翻轉！鄰居：車主一家才是路霸惡鄰　13點反擊力挺老闆

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣恆春鎮民宿老闆砸車事件掀起網友一面倒抨擊，雖然老闆娘出面道歉，也澄清是因為民宿門口的車位長期被霸占，丈夫才會氣到動手，但還是無法平息網友怒火。一名鄰居16日凌晨0時許在臉書PO文，並提出13點回應力挺民宿老闆，他自稱在事發巷弄住了3年，車主家的車真的天天都停在那裡，就算老闆正在修整房子，主動通知怕石頭掉落砸到車，他們也是霸著不走。

▲工人貨車遭民宿老闆砸壞，掀起網友正反意見熱議。（圖／翻攝方女臉書）

民宿老闆娘15日晚間在臉書「爆料公社」PO文還原事件始末，聲稱是方姓女子的父親長期將做工用的貨車停在民宿花圃旁邊，一切都是事出有因，門口這幾年頻頻被停車，嚴重影響交通，報警、檢舉、畫紅線甚至主動溝通都沒有用，「我們全都做了，而且不止（只）一次」，對方依舊照停，後來有客人入住將車停在別處住宅門口，卻立刻遭到痛罵；當然，丈夫一時衝動砸車是不對的，事後二度致歉，對方也接受了，夫妻倆經過深思熟慮，最終決定將恆春的產業出售，離開這個待了20年以上仍被當成外人的地方，「離開這個街頭巷尾都是和睦友善好鄰居的地方，一天下來，怎麼可能沒有情緒？只能嘆氣。」

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不過，這篇澄清文一PO出，大部分的網友還是不認同，紛紛留言抨擊民宿老闆砸車就是不對，怎麼講還是輸，「做錯了來討什麼拍？解釋再多也是多餘」、「砸車我個人是沒辦法原諒的」、「看完還是不會想去住這間民宿」；另外也有網友力挺或抱持中立態度，畢竟事情已經演變成雙方各有道理的狀況，「假如老闆娘說的都是真的，只能讓大眾自己評斷了，有時眼睛看見的不見得就是事實，耳朵聽到話也不一定就能當真」。

▼▲車主女兒向媒體說明事情經過，民宿老闆事後也在臉書PO文道歉。（圖／東森新聞、民宿業者臉書）

就在老闆娘PO文後2個小時，一名住在事發巷弄3年的鄰居在個人臉書列出13點回應力挺民宿，希望大家不要僅憑單方面說法或照片就曲解事實，當起風向陪審團或鍵盤法官。

1.老闆並未強調自己有錢，而且不是有開民宿的人都很有錢。

2.砸車是因為車主不停自己家門口，還說停在別人家快20年都這樣，沒紅線大家都能停。

3.媽媽說要敦親睦鄰，所以是教你們不能停自己家，要停在別人家門口？

4.警察證實沒有違停，但法規告訴你們，「雙向路口轉角10公尺內不能停車」。

5.民宿開在巷子裡造成鄰居困擾？但長期停車的是車主，甚至停到讓其他住戶誤會那是民宿客人的車，他住在事發巷弄3年了，車主真的天天都這樣霸占，連民宿在修整、又拆又蓋的時候，老闆怕石頭掉落砸到還主動通知，結果還是霸著不走。

6.阿嬤為了追垃圾車跌倒？所以車主停了20年卻不承認自己的錯誤？就是你們的車擋到的，從Google地圖也能證實你們長期停在那裡。

7.附近居民都對民宿感到憤怒？不能說沒有討厭民宿老闆的人，但與其說是居民，不如說是附近民宿眼紅老闆生意太好，大部分的居民對老闆其實是讚賞有加。

8.強調時事證明沒有違規，但事實證明就是違反法規。

9.老闆親自前往道歉，雖然不一定要接受，但人家有意彌補，婉拒就算了還要講理由給網友聽，反而會讓人覺得是別有用心。

10.老闆是否有說出「不就是做工的貨車」這句話，最好能提供錄音檔證明，不然就會變成什麼話都是隨你說，相對來講根本沒有責任問題。

11.強調民宿老闆有錢，是否想激起仇富心態跟基層人士的同理心，這難道不是在誤導大家？

12.「我覺得暴力鄰居是方小姐一家」，畢竟老闆都貼紙條告知，也柔性討論希望雙方好好聊一聊，結果卻被視而不見，只因為你們已經停了幾十年，沒必要移？誇張至極。

13.砸車是錯誤做法，但是絕對是事出必有因，「嘴巴說需要一個正義，做出來確實（卻是）骯髒的動作，我覺得這正義是民宿方該得到的，絕對不是路霸鄰居！」

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