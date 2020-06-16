北京直擊／史上最嚴追蹤！　他排名第6沒去新發地...被抓到「遠間接」接觸患者　　

▲北京醫院檢疫核酸檢測，人潮大爆滿。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京進行全城大清查，只要去過新發地，或與確診患者有直接、間接接觸一率做核酸檢測，每天至少檢測五千多人。《ETtoday新聞雲》記者直擊朝陽區、豐台區重點醫院、檢測站，整天下來至少有上千人來檢測。有市民告訴記者，「自己根本沒去過新發地，因為跟確診患者有間接接觸，而且還是第六順位，照樣被通知做核酸檢測。」

從新發地市場「揪出確診者」

疫情爆發後，北京率先關閉病毒可能來源的六大市場，接著清查跟新發地市場、東深市場有關聯的人員。從11日開始到13日，針對新發地所有批發商、攤商以及周邊親友進行核酸檢測，預估第一波清查人數超過上千人次。

新發地關閉隔天，《ETtoday新聞雲》記者前往周邊社區採訪，路邊架起救災帳篷，新發地周邊十多個社區也列為重點清查目標，社區管委會啟動封閉管理模式，第二波檢疫針對新發地周邊所有居民，大約有上萬人強制做核酸檢測，外加居家隔離，首先鎖住疫情中心點。

▲北京醫院、戶外檢疫點總共近兩百個。（圖／記者任以芳攝）

疫情中心點「擴大檢疫」

新發地市場關閉後第二天，北京市政府進行第三波防疫工作，宣布全城大清查，針對兩千多萬市民進行嚴格過濾，分為兩大類，一種是去過新發地市場，另外是沒去過新發地市場，曾經跟確診患者或是相關人員接觸，都得進行核酸檢測。

住在朝陽區趙先生跟記者表示，「自己根本沒去過新發地，突然接到檢測通知，原因是周邊親友跟確診患者有接觸，算一算自己已經是非常遙遠的第六順位可疑者。」北京市政府嚴格調查流行病學接觸史，有如抓整串粽子，幾乎沒人逃得過，沒去過新發地市場的民眾，還得簽下切結書，如果謊報就是違法。

▲去過或是沒去過新發地人員，分開檢疫，避免交叉感染。（圖／記者任以芳攝）

直擊醫院、檢測點「大爆滿」

北京市16個區和經濟技術開發區設，一共設置193個採樣點，截至北京今（16日）已經檢疫超過八萬人，檢測費用是180元人民幣，換算台幣大約不到七百元。《ETtoday新聞雲》記者走訪重點檢疫醫院、隔離點，排隊檢疫人潮湧現，現場不斷有工作人員大喊保持距離，人數實在太多，根本無法拉開排隊間距，因此，每個區的檢疫地點都有特地分類，避免交叉感染。

▲西城區體育館，受檢去過新發地市場人員。（圖／記者任以芳攝）

舉例西城區體育館，所有受檢人員都有去過新發地市場，依照時間段安排前往現場受檢。採訪過程中，不少人無奈表示，「雖然去過新發地，只是去買水果、蔬菜、或是新鮮肉類，都是露天場所，根本沒踏進魚貨生鮮區，還是被通知檢疫。」

▲截至16日，北京檢疫超過八萬民眾。（圖／記者任以芳攝）

沒有去過新發地民眾，分散安排在其他檢疫點。住在朝陽區李小姐表示，「自己從沒去過新發地市場，家裡長輩去過所以被通知做核酸檢測。」另一位王小姐表示，「近期要去垂楊柳醫院動個小手術，也是被通知要做核酸檢測，否則排不了開刀室，本身也沒去過新發地市場。」

受疫情影響，還有另一群北京市民沒有被通知，自覺前往檢測點進行核酸檢測，人數暴增四倍之多。北京持續實施「史上超嚴流行病學調查」，追溯感染源頭，預計這三天將會是一個非常重要關鍵期。

