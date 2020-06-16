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北京破50天+0紀錄突爆「100多病例」　WHO列重大事件：正在調查源頭

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▲▼美國退出WHO　譚德塞「一句話」公開回應川普！。（圖／wHO）

▲譚德塞證實美國仍在世衛組織中，而組織也已對北京疫情升溫展開調查。（圖／WHO）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電

世界衛生組織今天表示，中國北京已新增逾100個病例，這是重大事件，盼北京分享基因序列資訊；另美國雖揚言退出，但世衛證實美國目前仍是世衛會員國。

世界衛生組織（WHO）今天在日內瓦舉行視訊記者會，指出在過去兩周，幾乎每天都有超過10萬新病例通報，其中大部分在美洲和南亞；同時也談到，北京最近2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會中表示，即使在已遏止病毒傳播的國家中，也必須對疫情再起的可能性保持警惕。接著他說中國北京過去50多天沒有新病例，但現在已經確認逾100個病例，世衛正在調查「爆發」的源頭和程度。

中國媒體提問，今天法國和德國開放邊境，但兩國每天還持續有數百個新增病例，而美國某些州的病例也不少，為何中國100多個病例卻讓人高度關注？

對此世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，每國情況不一樣，北京已50多天沒新病例，在這種情況下是個重大事件；但從全球來看 仍有許多國家有許多病例，世衛除了密切監測外，也希望中國會分享基因序列資訊。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則說，世衛對每個國家的群聚性病例都非常關切，世衛非常認真對待北京近日新增疫情，需要追蹤源頭。

由於中國官媒報導，用於切割進口鮭魚的砧板驗出武漢肺炎病毒。消息傳出後，北京各大超市緊急將鮭魚下架。萊恩對此表示，關於進口鮭魚或者其包裝可能傳播的說法是一種假設，需要更多驗證。

此外，媒體也關切世衛與美國關係，究竟美國現在是否還是世衛會員國？譚德塞對此明確表示，美國依然是世衛會員。

美國總統川普5月19日對世衛下通牒，未來30天內若沒有實質重大改革，會永久凍結美國提供給世衛的資金，並重新考慮美國的會員資格。但未滿30天，川普5月29日就宣布終止與世衛關係，並將原先規劃提供給世衛的資金轉至其他有需要的地方，滿足目前公衛需要。

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