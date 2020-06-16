北京新冠肺炎確診破百「5天106例」！　全市進入緊急狀態

▲北京核酸檢測檢疫。（圖／記者任以芳攝）

記者劉亭／綜合報導

北京新冠肺炎疫情二度爆發，5天已累計確診106起病例。根據大陸國家衛健委16日消息，大陸15日新增40例，包含境外輸入8例，本土病例32例，本土病例中北京27例，河北4例，四川1例，累計死亡4634例，累計確診83221例。

北京15日新增本地確診病例27例、疑似病例2例、無症狀感染者3例，新增確診病例中，東城區1例、豐台區22例、門頭溝區2例、房山區1例、大興區1例，從11日開始累計確診病例已破百。

大陸15日新增無症狀感染者6例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者110例（境外輸入63例）。；境外輸入現有確診病例93例（無重症病例），現有疑似病例2例。累計確診病例1845例，累計治癒出院病例1752例，無死亡病例。

為了防止疫情擴散，北京當局緊急在15日宣布，全市將進入緊急狀態，安排逐門逐戶的「敲門行動」...等檢疫措施，要撤迪排查出相關人員，也暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

北京目前有1高風險地區，22中風險地區，高風險地區：豐台區花鄉地區；中風險地區：西城區月壇街道、金融街街道，豐台區西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道，大興區林校路街道、高米店街道、西紅門地區，房山區長陽鎮、東城區天壇，海淀區永定路、青龍橋街道，朝陽區十八里店，大興區龐各莊鎮、黃村鎮、大興天宮院街道、觀音寺街道，豐台南苑街道、盧溝橋鄉、大紅門街道，石景山八寶山街道。

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