世衛盼北京分享病毒基因序列　趙立堅：不了解具體情況

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸新冠肺炎疫情再度爆發，世界衛生組織證實北京已新增逾100個病例，盼北京分享基因序列資訊。而中國大陸外交部發言人趙立堅15日回應，中方一直同世界衛生組織保持著密切溝通，但目前不了解是否已向世衛提供了相關資訊。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）15日在視訊記者會中表示，北京過去50多天沒有新病例，但現在已經確認逾100個病例，世衛正在調查「爆發」的源頭和程度。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）也希望中國大陸能夠分享病毒基因序列資訊。

《路透社》記者15日在中國大陸外交部例行記者會上詢問，中方是否已經與WHO分享北京新發地市場的病毒基因序列？趙立堅回應指出，「中方一直同世界衛生組織保持著密切溝通。關於你提到的具體問題，我還不了解具體情況。請向主管部門直接詢問。」

北京近日爆發疫情後，中國疾控中心12日迅速新增啟動病毒病所南區P3實驗室。目前，中國疾控中心已完成相關病例樣本病毒全基因組序列測定和分析，初步結論已上報並正在積極展開病毒溯源。

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