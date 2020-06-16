北京直擊／憂漲價！ 大爺大娘「搶菜」部隊出動...擠爆大賣場

記者任以芳／北京報導

北京連續多天出現本土確診病例，其中最大新發地批發市場關閉，影響北京民生物資供給。《ETtoday新聞雲》記者一連多天走訪北京各大賣場，發現搶購人潮越來越多，鎖定瘋搶葉菜類蔬果。工作人員向記者表示「新發地關閉後，北京政府緊急向外省調配資源，葉菜類供貨確實吃緊，但還不到短缺狀態。」

▲北京確診案例小幅上升，市民擔心被隔離，天天搶菜。（圖／記者任以芳攝）

「我已經連來五天搶青菜了！」住在朝陽區大娘這樣告訴記者，她現在每天任務，就是早起逛賣場搶青菜。《ETtoday新聞雲》記者也發現，賣場葉菜類蔬果品項突然減少一半，以往至少有十多種選項，現在只剩下四、五種。放眼望去，幾乎全部都是存放比較久的根莖類蔬果，像是馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔、大蒜等蔬果。

記者走訪東城區各大賣場，發現瘋搶人潮增加，排隊專攻葉菜類蔬果。賣場菜攤上選擇並不多，都是可以久放蔬果。住在東城區李大娘告訴記者，「擔心疫情持續擴散，隨時可能被通知居家隔離，所以趁還能出門先囤食物，萬一社區被封閉，至少家裡還有糧食。」

自從疫情爆發後，北京六大市場關閉，其中最大的新發地批發市場供給全北京80%以上的農產品供應，2019年交易量1749萬噸，交易額1319億元人民幣。在全大陸4600多家農產品批發市場，新發地市場交易量、交易額連續17年雙居第一。

如今，新發地關閉直接衝擊各大賣場、菜市場生意，北京市政府強力穩控，從13日開始每天向外省調派物資，確保大賣場供貨穩定，蔬菜類不算缺貨，數量確實下降，業者必須「配給銷售」，北京市政府持續穩定物價，但確診病例每天小幅上升，加上端午節快到，市民心理緊張，才會造成囤積食物現象。