停擺近30年！桃園升格後重啟　觀音草漯市地重劃工程快完工

▲市長鄭文燦視察「觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日視察「觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」表示，草漯都市計畫原為配合觀音工業區的開發而建設，中間停擺近30年，直至桃園升格後重啟，決定引進日本「里山、里川」概念，發展草漯重劃區成為最美的田園別墅園地。

鄭市長說，草漯都市計畫第一、三、六區市地重劃統包工程面積約147公頃，整體開發以「綠色、韌性、循環、智慧」為基礎，尊重原有環境資源，工程內容包括共同管道、公園綠地、停車空間、道路鋪設、LED智能路燈、增進道路綠帶及人行道等，總經費約為38億6,200萬元，預計今年11月底完工，以高標準打造觀音草漯為高品質的田園城市。

▲▼草漯都市計畫引進日本「里山、里川」概念，發展草漯重劃區成為最美的田園別墅園地。（圖／市府提供）

而為因應草漯地區未來發展，市府分階段進行草漯地區道路拓寬工程，將來從草漯新市鎮到青埔距離僅6公里，草漯居民能就近於觀音、大潭、桃科工業區及大園航空城上班，縮短通勤距離，讓生活、工作更便利。

另市府也將於草漯設置圖書館與親子館，期能吸引年輕家庭選擇於草漯生活，將來第2階段捷運輕軌路網，也規劃有草漯支線，讓草漯到大園、青埔等地區更方便。市府將一步一腳印開發草漯地區，逐步補足相關公共設施，努力讓草漯成為田園城市的最佳示範。

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