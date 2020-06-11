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桃園加屏東「旅遊優惠強棒一棒接一棒」　鄭文燦、潘孟安合體互推國旅觀光

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▲桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安11日在桃園市府舉辦「旅遊優惠強棒一棒接一棒」活動，和體力推國旅觀光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安11日在桃園市府舉辦「旅遊優惠強棒一棒接一棒」活動，合體力推國旅觀光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內疫情逐漸趨緩，各縣市首長力拚觀光，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安11日在桃園市府舉辦「桃園加屏東『旅遊優惠強棒一棒接一棒』好康」活動，市長鄭文蔡表示，觀光局公布最新10大熱門旅遊景點，桃園包辦前三名，希望搭配中央觀光振興方案，共推防疫互惠旅遊，配合南臺灣的屏東讓國境之南與國境之門做最好的交流；潘孟安也力邀鄭文燦7月南下參與全中運開幕，順便來趟親子育樂遊。

屏東縣長潘孟安今天率縣府團隊北上旋風拜會5個縣市推廣觀光，其中第4站在桃園市府，與鄭文燦來個五星首長相見歡。

▲桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等市府團隊合體互推國旅觀光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等市府團隊合體互推國旅觀光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園是國門之都，屏東則是國境之南，兩個城市各有特色魅力，許多景點互相輝映，假如喜歡屏東的山川琉璃吊橋，絕對不能錯過桃園的新溪口吊橋，若喜歡大溪老街，也應該去恆春古城漫遊；不少國人曾造訪過國外知名景點如普吉島、巴里島，有可能沒到過小琉球、澎湖等離島，十分可惜，屏東幅員遼闊，擁有多樣化景點，墾丁更是國內旅遊勝地，希望現階段推動防疫新生活同時，桃園也能與各縣市合作，一起推廣防疫互惠旅遊，讓更多在地旅遊業者受惠。

▲桃園市長鄭文燦贈送桃園伴手禮給屏東縣長潘孟安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦贈送桃園伴手禮給屏東縣長潘孟安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潘孟安則提到，屏東爭取國旅觀光整合推出三鐵方案，「鐵定加碼」住宿合作旅宿可享美食優惠、場館門票與特惠伴手禮等；「鐵定貼心」補助10人以上團體行程，住2晚搭配景點每人獎500元；「鐵定好玩」則是設計75套主題遊程，歡迎大家遊訪國境之南，上述優惠將從6月1日起一路到7月15日為止，至於7月15日以後預計將有第二波加碼。

▲屏東縣長潘孟安贈送全中運吉祥物「驕（鳥）仔」玩偶送給鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲屏東縣長潘孟安贈送全中運吉祥物「驕（鳥）仔」玩偶送給鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦與潘孟安也互贈特色伴手禮，市府團隊挑選東方美人茶、黃金蜜、吻仔魚海鮮醬、棗到杏福等特色伴手禮，潘孟安則挑選花襯衫、世界金牌巧克力、金牌咖啡與全中運吉祥物「驕（鳥）仔」玩偶回送給鄭文燦。

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