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屏東縣長潘孟安率隊1日旋風　推跨域觀光建立良好縣市交流

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▲潘孟安縣觀光交流翻 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣長潘孟安一日旋風式走訪北北基桃竹5縣市，跨域與各縣市首長合推觀光 ；圖與台北市長柯文哲（右）。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

爭取疫後國旅觀光，屏東縣長潘孟安11日率隊北上推廣旅遊優惠與農特產品，一日旋風式走訪北北基桃竹5縣市，除了跨域與各縣市首長合推觀光外，也做了最好的縣市交流。

▲潘孟安縣觀光交流翻 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼新北市侯友宜（左）；桃園市長鄭文燦（右）。

▲潘孟安縣觀光交流翻 。（圖／記者陳崑福攝）

潘縣長率同縣府團隊及屏東觀光產業界業者一同北上，昨天首站抵達基隆市，基隆廟口美食聞名，屏東特色風味小吃也不遑多讓，潘孟安縣長與林右昌市長一見面就互尬地方美食，「減肥永遠是明天的事」。潘縣長並帶來日前爆紅的花襯衫、全中運吉祥物「驕仔」等送給林市長，林市長笑說，他一定會穿花襯衫、木屐逛墾丁大街。

潘縣長第一次跨進新北市政府，與「鐵漢市長」侯友宜共推觀光，而潘縣長推縣政有如拼命三郎，被稱為「鐵人縣長」，二位首長「硬碰硬」，沒想到就像是磁鐵的兩端，一南一北，一拍即合。原來以往二人分別擔任立委、警政署長時就是老朋友，在跨域記者會上二人妙語如珠，不時引發笑果，還互邀鐵人路線挑戰。

第三站來到台北市。2015年屏東黑鮪魚文化觀光季在台北市政府舉辦記者會，當時特別邀請柯文哲市長參加，這次潘縣長到台北市推屏東國旅觀光，又正值黑鮪魚季活動期間，送上漁夫帽和釣竿，邀請柯p到東港小琉球釣魚休閒，同時看看台北市政府無償撥用給屏東使用的小琉球用地，今年已經啟用，第二期工程規劃作為社會福利綜合館，亦展開相關作業，讓離島鄉親可以就地享受社福照顧。

潘孟安縣長和桃園市長鄭文燦素來就是政壇好夥伴，經常交流縣政意見與經驗，二人還常透過臉書社群網路互動，逗得網友笑翻。這次屏東率團到桃園市互推觀光，仍在服喪期間的鄭文燦市長為地方觀光產業發展特地出席，讓潘縣長非常感動。

最後一站到新竹市，潘縣長力讚林智堅市長身為全台最年輕市長，創造出有活力的市政文化，用設計活化新竹，而有「文青市長」之稱，就連記者會地點都選在動物園，非常有創意。2019台灣燈會在屏東舉辦時，林智堅市長曾率市府團隊到屏東觀摩，為承辦2021台灣燈會取經，潘縣長允諾，今年新竹市辦理台灣設計展、明年台灣燈會，屏東也會組隊參觀，禮尚往來。

潘縣長表示，屏東縣雖在國境之南，但一直積極走出去，近年在縣府團隊努力和縣民支持下，讓屏東被看見，這次跨域拜訪在短時間內促成，除了展現縣府團隊的行動力，更感謝各縣市的熱情支持，一起推國旅觀光，相信台灣產業一定能盡快走出疫情衝擊，恢復昔日榮景。

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