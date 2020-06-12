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桃市警察節表揚模範警察　鄭文燦：共同打造安心、美好幸福城市

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記者沈繼昌／桃園報導

警察節前夕，桃園市長鄭文燦12日在年度警察節慶祝大會上表示，警察同仁在防疫期間，酒測、治安不打烊，積極協助執行居家隔離、檢疫等各式勤務，是桃園防疫成功背後的無名英雄，市府表揚總計136位模範警察與協勤民力，感謝他們辛勤付出，市府未來也將持續支持警察同仁與協勤民力，提供完善權益與福利保障，共同打造桃園成為更安心、美好的幸福城市。

▲桃園市長鄭文燦12日在年度模範警察表揚大會上表示，感謝警察同仁與協勤警力辛苦付出，共同打造桃園成為安心與美好幸福城市。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦12日在年度模範警察表揚大會上表示，感謝警察同仁與協勤警力辛苦付出，共同打造桃園成為安心與美好幸福城市。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府12日上午在市府地下室大禮堂舉辦年度模範警察表揚大會，鄭文燦指出，桃園市警政體系下包括有義警、義交、民防、守望相助、志工大隊等協勤民力，總計有1萬5千餘名成員，是個有制度、效率且充滿認同感的團隊，在疫情期間，警察同仁積極協助防疫工作，除查獲全國首例違反居家檢疫開罰案件外，還包括追查違反居家隔離與檢疫案件，另外還有外籍人士居家檢疫、協助集中檢疫所、包機後送導引護送等協勤勤務，還需偵辦網路假訊息，即時防止謠言傳播，協助防止物資哄抬價格等工作，在酒店、舞廳停業時，協助稽查將傳播風險降至最低，可謂是防疫工作背後的無名英雄。

▲桃園市府12日舉辦模範警察表揚，受獎模範警察一字排開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府12日舉辦模範警察表揚，受獎模範警察一字排開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，根據中正大學犯罪研究中心公布去年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究，近七成受訪民眾對整體治安感到滿意，創下歷史新高，在整體治安滿意度部分與前期調查結果相比大幅上升31.1%，在警察維護治安工作的滿意度也達89.0%，再次達到歷年最佳表現，桃園市警察團隊去年各項評核成績中，獲全國第一名有13項、第二名20項，這些重點工作都有漂亮的成績表現。

鄭文燦強調，鑒於桃園都市發展與人口成長迅速，人口數已達226萬人，警民比也持續攀升，去年警察節前夕統計桃園警民比為1：572，平均一名警察要服務572位市民，為六都最高，市府積極向中央專案爭取增加預算員額926人，已於去年10月、今年1月補進了730位同仁，截至今年5月31日止，警民比已降至1：489，預計10月將再補進196位同仁，有效減輕各單位警力負擔。

▲桃園警察分局11日提前舉辦警察表揚，分局長黃炳訓與警友辦事處為績優警察合影留念。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園警察分局11日提前舉辦警察表揚，分局長黃炳訓與警友辦事處為績優警察合影留念。（圖／記者沈繼昌攝）

除市府舉辦慶祝警察節外，桃園警分局11日下午也舉辦警察節活動，邀請桃園警友辦事處團隊與各警友站代表、義警民防、志工參共同與，分局長黃炳訓頒發績優員警獎項，讓員警們沈澱心情釋放壓力，渡過愉快的午間時光。

▲楊梅警分局11日提前舉辦警察表揚，分局長林信雄與警友辦事處為績優警察合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局11日提前舉辦警察表揚，分局長林信雄與警友辦事處為績優警察合影留念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局11日下午也辦理康樂競賽活動，分局長林信雄邀請警友辦事處主任許志寧致贈超商禮券與大西瓜與警察同仁分享，分局透過康樂競賽活動，紓解員警平日身心壓力，促進彼此情感交流來凝聚分局向心力，趣味競賽前4名還能獲得超商禮券，豐富獎品讓參賽者卯足全力爭取佳績，其中楊梅警友辦事處副主任陳百欽還打造一台霹靂戰警裝置藝術致贈楊梅分局，高達3米7機器人聳立在楊梅區交通要道大成路中山路口旁，還裝上LED跑馬燈，宣導重要犯罪預防標語。

▲蘆竹警分局慶祝警察節，自製影片以警察工作為榮，內容令人感動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局慶祝警察節，自製影片以警察工作為榮，內容令人感動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局則以另類方式慶祝屬於自己的節日，由偵查隊、交通分隊與派出所等單位基層同仁以影片呈現自己熱愛警察工作，更以警察為榮；分局長黃益三說，基層員警的辛勞，民眾都會看在眼裡，對於警察人員來說，象徵性的紀念意義掩蓋了實質具體勉勵，探訪基層警察同仁心聲，多數人其實沒有特殊願望，只是希望能「休假一天」來慶祝，道盡基層警察對警察節微小的期待。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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