前桃園經發局長索賄「連威而鋼都要」　朱松偉遭監院無異議彈劾

▲前桃園市經發局長朱松偉遭監院彈劾。（圖／記者沈繼昌攝）



記者林銘翰／台北報導

前桃園市經發局長朱松偉涉嫌向廠商索賄案，桃園檢方查出朱索賄項目包括威而鋼、與小三開房間費、禮券、重機等幾乎無所不貪，檢調形容朱「吃相難看」，索賄手段與地痞流氓強徵保護費無異。對此，監察院12日以11票全數審查通過監委高鳳仙、仉桂美提案，全數通過彈劾朱松偉。

行政院於2016年間核定通過「亞洲．矽谷計畫」，由國家發展委員會主導，以桃園為示範基地，桃園市政府指派經發局長朱松偉擔任專案辦公室副執行祕書。朱松偉疑因在2017至2018年擔任副執行秘書期間，涉嫌利用經發局長權勢，向業者收受高價紅酒、五星級飯店住宿費用、現金10萬元、iphone7plus手機、Ipad平板電腦等賄賂與餽贈，護航業者取得勞務採購標案。

監察院指出，朱松偉於2017至2018年任內並兼任行政院核定的「亞洲．矽谷計畫」辦公室副執行秘書期間，利用權勢及職務機會向業者收受賄賂與餽贈，以不實發票詐領局長特別費，收受相關業者非正常社交禮俗標準的餽贈及其他利益，未依規定簽報長官及知會政風機構處理。

高鳳仙表示，朱松偉涉嫌犯收受賄絡、詐取財物、偽造文書、洩密等罪嫌，經桃園地檢署提起公訴，案經調閱上開桃園地檢署108年度貪污治罪條例等偵查案卷查明屬實，而朱松偉於監察院詢問時亦坦承不諱。

仉桂美則說，朱松偉接受不該有的餽贈，而且大部分是在辦公室接受廠商餽贈，所以監察院彈劾審查會投票表決全數通過彈劾朱松偉。仉桂美認為，朱松偉是大學老師出身，但是進入官場卻沒有謹守分際，令人遺憾。

朱松偉涉嫌向廠商索賄案，桃園檢方查出朱索賄項目包括威而鋼、與小三開房間費、禮券、重機等幾乎無所不貪，檢調形容朱「吃相難看」，索賄手段與地痞流氓強徵保護費無異。桃園地院3月27日開庭時，朱松偉僅坦承自己便宜行事與偽造文書等犯行，甚至於向廠商索取重機還說是開玩笑。

檢調查出，54歲的朱松偉向廠商索賄方式包括在決標前、開會後等時間點，刻意凸顯個人擔任主管、評審或大學教授專業等權勢，向得標廠商「明示」或「暗示」方式索取賄賂，私下還指名要收受現金、iPad、禮券、I-phone手機、演唱會門票、重型機車、水波爐等五花八門項目。

檢調也發現，朱松偉的手機訊息中還要廠商私下支付五星級飯店住宿費用、詐領局長特別費12萬元等，其中住五星級飯店被查出以公務之名卻是帶小三住宿，私底下則要廠商埋單。

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