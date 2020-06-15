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桃園發表中、日文版客家漫畫及動畫　真實人物森田先生親身導覽

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▲桃園發表中、日文版客家漫畫。（圖／市府提供）

▲桃園發表中、日文版客家漫畫及動畫。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園客家漫畫及動畫-森の桃客庄漫遊記」、15日於市府發表，分別推出中、日文版，一套六冊，以漫畫主角森田先生活潑生動的視角，帶領大家探索桃園客庄的生活、美食、工藝、文化、歷史等各個層面。市長鄭文燦期待這套有趣的客家漫畫，能在日本姊妹城市等陸續推出，吸引更多讀者來桃園客庄旅遊，將客家文化推廣至世界。

▲桃園發表中、日文版客家漫畫。（圖／市府提供）

▲桃園發表中、日文版客家漫畫及動畫。（圖／市府提供）

「森の桃客庄漫遊記」是由森田孝利先生，在這套漫畫當中扮演客家美食的導覽者，透過以他為原型的漫畫創作，能讓更多朋友從生活、美食體驗當中認識客家，看見桃園客庄多元而豐富的一面，進而促進台日交流。

▲桃園發表中、日文版客家漫畫。（圖／市府提供）

▲▼真實人物森田先生親身導覽，推廣桃園客庄文化走入國際之中。（圖／市府提供）

▲桃園發表中、日文版客家漫畫。（圖／市府提供）

鄭市長說，桃園是今年台日觀光高峰論壇的主辦城市，希望在疫情緩解，在國境可以解封後，能夠藉由論壇交流機會，深度介紹桃園的客庄旅遊，並以美食吸引更多從日本遠道而來的旅客，讓觀光人數倍增。同時，市府也將藉由此次論壇，將這套漫畫和動畫納入參展內容，展現桃園與眾不同的客家魅力。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，鄭市長是六都當中的五星市長，關心客家、關心台灣的多元文化，全力把大桃園變成文化多樣、族群多元的美麗城市。相信透過這套漫畫作品當中，真實人物森田先生的親身導覽，將能持續推廣桃園客庄文化，讓客家文化更加年輕化，同時也讓客家走入國際之中。

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