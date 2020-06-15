高雄11區「大停水12小時」！55萬戶範圍表出爐　明早就沒水了

▲高雄明早開始大停水12小時，55萬戶受影響。（圖／記者許力方攝）



記者許力方／綜合報導

高雄大停水！台水公司七區處澄清湖廠發布公告，為配合辦理「澄清湖淨水場DCS設備更新工程」16日上午8時起須停水12時，三民、鳥松、鳳山、前鎮、仁武區逾14萬戶，另外41萬戶水壓降低，呼籲用戶提早儲水備用，並配合節約用水。

台水提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間，請關閉抽水馬達電源，空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。詳情請至水公司網站查詢。

【停水區域】

●三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

●鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里、坔埔里。

●鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里、新武里。

●前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里。

●仁武區：拷潭里、仁慈里。

【水壓降低地區】

●鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里。

●苓雅區。

●鹽埕區。

●新興區。

●前金區。

●三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、德北里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

●仁武區（含仁武工業區）。

●鼓山區。

●左營區等大樓週邊住戶因水壓降低，於用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。

免付費客服電話1910或高雄服務所: 07-3312282 、鳳山服務所: 07-7424163、 楠梓服務所: 07-3513332

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