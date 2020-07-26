她是好女兒好議員！李眉蓁婆婆：我講的都是真的...若說假話胸部會變小

▲國民黨成立女力後援會，李眉蓁與婆婆同台展現婆媳情深（李眉蓁左為其婆婆）。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日下午成立女力後援會，為了表示對自家人的支持，李眉蓁的婆婆上台發表致詞，稱讚李眉蓁是好女兒、好議員，如果當選市長也會是個好市長，她感性的說「我們家的最愛，送給高雄市民」，婆婆現身支持力挺，讓李眉蓁感動數度落淚！為了強調自己說的都是真話，李眉蓁的婆婆講到激動處，突然蹦出一句「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」雖然是玩笑話，但卻意外成了整場熱門話題。

▲國民黨成立女力後援會，李眉蓁與婆婆同台展現婆媳情深（李眉蓁左為其婆婆）。（圖／記者黃子倩翻攝）

仔細看，李眉蓁的婆婆顯然有備而來，她穿著相當正式，站上舞台和媳婦手拉手展現婆媳情深，給予李眉蓁最溫柔的支持，她說看到媳婦參選後屢屢遭受攻擊、抹黑，她相當心疼，但她採取正面的態度，依舊鼓勵媳婦勇往直前，不用懼怕，因為「家人就是她最堅強後盾」。李眉蓁婆婆更提到，「眉蓁曾經歷流產打擊，當時和親家母到醫院探視，李眉蓁偷偷拭淚，不讓長輩憂心，堅強勇敢的表現讓人心疼。」

而這場女力後援會，主辦單位預估一共有2千人到場出席給予支持，包含國民黨秘書長李乾龍、競總主委林絲娛、前台北縣長周錫瑋、前立法委員張顯耀、林麗蟬、前台中市議長林敏霖等人皆連袂出席，還有同黨市議員到場，共同呼籲姐姐妹妹站出來，展現女性新力量。

▲國民黨成立女力後援會，主辦單位預估來了2千人支持。（圖／記者黃子倩翻攝）

李眉蓁表示：「真的很感動！會堅強下去，本來擔憂沒有之民度，但大家現在都知道她是誰了！國家對他的攻擊大家都看得到，讓他很受寵若驚，蔡英文總統也是陳其邁的最佳助選員，但是我們不怕！」強調自己的學歷不重要，重要的是高雄的未來，她說自己「從未離開高雄，是正港的高雄的女兒」。

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