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獨／水塔成槍靶！不明槍手躲大樓狙擊　高雄男嚇：我有看到槍管

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▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，有人開槍狙擊自己水塔 。（圖／當事人提供）

▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，有人開槍狙擊自己水塔 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名Z男po文指控自家住宅對面的大樓，有不明人士拿槍打住宅水塔，造成水塔出現好幾個凹洞，同時表示這個現象已經好幾個月了，甚至有一次還親眼目睹他從窗內伸出槍管，嚇出一身冷汗，所以求救網友該怎麼辦？是否應該報警？

Z男在13日的時候，在臉書社團當中po文詢問，表示發現住宅附近的大樓在不定期時間，像是12日的晚間10點多，有人從住宅窗戶彈襲他住家大樓水塔，造成水塔表面出現好幾個凹洞，事後在水塔附近撿到「BB彈」，所以才向網友發問是否要先找管委會或是直接報警處理。

▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，有人開槍狙擊自己水塔 。（圖／當事人提供）

▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，提供事後撿到的BB彈 。（圖／當事人提供）

▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，有人開槍狙擊自己水塔 。（圖／當事人提供）

▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，提供事後撿到的鋼珠彈 。（圖／當事人提供）

而記者透過通訊軟體找到了這名Z男詢問情況，Z男說自己是住在高雄市楠梓區加宏路附近的民宅，雖然從po文之後類似情況已經減少，不過還是有，甚至有一次還撿到「小鉛球」，而且水塔都被打出好幾個凹痕，而自己還曾經目擊凌晨時間有伸出槍管，當下有用手機拍攝，不過受限畫質看不太出來，但是自己有親眼看到。

Z男說：「時間是滿久的，原本我們以為是什麼雜七雜八的東西，空氣雜塵什麼地，是看到這種情況才知道是有人故意打的」，至於有沒有報警，他則表示自己是租客，所以請房東來處理，不過目前房東似乎沒有報警，所以他才上網來詢問該怎麼辦」？

▲高雄一名男子指控自己住家對面大樓，有人開槍狙擊自己水塔 。（圖／當事人提供）

▲高雄一名男子po文求助。（圖／當事人提供）

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