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接替亡夫為兒訴訟！李母委任律師：鄭再由有必要再送精神鑑定

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▲原告律師林國明說，李承翰母親已決定接替丈夫參與兒子命案的二審訴訟，惟因李父將出殯，擔心心情過於沈重難以負荷，所以未出庭。（圖／記者林悅翻攝）

▲原告律師林國明說，李承翰母親已決定接替丈夫參與兒子命案的二審訴訟，惟因李父將出殯，擔心心情過於沈重難以負荷，所以未出庭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鐵路警察李承翰遭鄭再由刺殺案，台南高分院15日下午開第2次準備程序庭，李家委任律師林國明表示，李承翰母親因丈夫將於6月16日出殯，擔心心情過於沈重難以負荷，所以未出庭。

台南高分院法官今天詢問被告是否坦承犯行，被告迅即點頭承認，被告律師指出，檢方針對被告智商76及反社會人格等，要求再勘驗，律師認無必要；原告律師林國明則主張，原審委請之醫療機構的鑑定不夠嚴謹，有必要再送精神鑑定。

台南高分檢署檢察官林志峯，仍主張對被告鄭再由再做精神鑑定，確認鄭男犯案時是否為思覺失調症發作？是否影響辨識能力、控制能力，同時評估鄭男患有反社會型人格的相關問題。

律師林國明認為，原審委請之醫療機構的鑑定不夠嚴謹，原審鑑定報告說法前後不一，理學檢查顯示被告鄭男無具有重大精神病理異常發現，又說鄭男意識清楚，外觀儀表尚整潔合宜，態度配合，情緒尚平穩，後面又指出，鄭男患有思覺失調症，前後顯有矛盾之處。

林國明說，魏氏成人智力量表量測鄭男總智商76，高於專業老師所指50至69的輕度智能障礙，並非輕度智能障礙，但結論怎會是鄭男無辨識能力？林國明強調，成大、奇美2家醫院是醫學中心，醫療資源豐富、完整，可對再送精神鑑定做出較有說服力的報告，嘉南療養院非大型醫學中心，鑑定恐不夠精準之虞。

受命法官陳珍如聽取檢、辯雙方意見後強調，日後合議庭會對是否需再做精神鑑定作出決定。

對受命法官提到是否需依保安處分執行法將鄭男送監護？檢方強調尊重法院權責，但也提起看守所醫師評估鄭男精神狀態有改善、生活無異常，似乎沒有監護的必要性。

▲原告律師林國明說，李承翰母親已決定接替丈夫參與兒子命案的二審訴訟，惟因李父將出殯，擔心心情過於沈重難以負荷，所以未出庭。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南高分院在在第1次準備庭時，李承翰父母都表明要參與二審訴訟，當時決定由李父代表參與訴訟，後來因李父病逝，參與訴訟代表出現變化。庭訊後原告律師林國明說，李承翰母親已決定接替丈夫參與兒子命案的二審訴訟，惟因李父將於6月16日出殯，擔心心情過於沈重難以負荷，所以未出庭，日後李母應會出庭表達意見。

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