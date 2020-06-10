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陪審參審併行再出擊！朝野有共識前　不得草率立法

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▲▼陪審團協會在立法院。（圖／記者吳銘峯攝）

▲「陪審參審一併試行推動大聯盟」要求立法院不得對國民法官強行立法。（圖／民間司改會提供）
 

記者吳銘峯／台北報導

「陪審參審一併試行推動大聯盟」持續推動《國民參與刑事審判法草案》必須一併試行。聯盟10日晚間再度獲得民進黨立院黨團同意，說明修法條文，以爭取民進黨團支持。聯盟也要求6月底立法院臨時會不應倉促排入《國民參與刑事審判法草案》的審議。若立法院要強行立法，民間社團將動員靜坐、遊行等陳情抗議。

聯盟在5月8日到立法院大門陳情，獲得中國國民黨、台灣民眾黨與時代力量三個在野黨的黨團總召，出面簽署支持二制併行連署。而後，民主進步黨立法院黨團在5月15日、21日、25日與6月1日共四次邀請聯盟代表說明立場，並訂6月10日晚間19:00再度聽取聯盟說明修法條文。

而針對各界就一併試行的質疑，聯盟10日召開記者會說明，認為人民對職業法官參與審理較有爭議的犯罪類型應適用陪審制，例如殺人罪、違反貪污治罪條例、妨害公務罪、違反集會遊行法、賄選罪、內亂外患罪與反滲透法等，才能消弭司法院參審制無法解決的法官權威效應。

此外，為了消弭各界對於陪審制沒有判決書，無法提出上訴的誤解。聯盟認為可以在條文明定：「為無罪之宣告時，審判長對國民法官書面指示及評決書即為無罪判決書。為有罪之宣告時，有罪判決書包括前項之書面指示、評決書及量刑理由之筆錄。」解決陪審制沒有判決書的質疑。

聯盟最後強調，若朝野無法就陪審參審一併試行達成共識，聯盟要求6月底立法院臨時會不應倉促排入《國民參與刑事審判法草案》的審議。如果民進黨要強行立法，民間社團將動員靜坐、遊行等陳情抗議，全力阻擋法案通過。
 

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