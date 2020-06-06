　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李承翰父抑鬱離世　王婉諭提4點修法：我也曾是被害者家屬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王婉諭發表回應 蔡英文總統就職典禮中針對社會安全網之談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

鐵路勇警李承翰一案，嘉義地院一審以精神問題為由判鄭男無罪，李承翰家屬難以接受，決定上訴到底，在二審上訴中，李承翰父親因胃出血、抑鬱離世。對此，時代力量立委王婉諭5日深夜在臉書寫下千字文，表示自己除了曾是被害者家屬，更是被賦予期待的立委，因此，她提出4點修法。

王婉諭表示，聽聞李承翰父親過世的消息，非常難過，許多媒體都來詢問，是否要受訪或說一些什麼話，她想了一整天要說什麼，卻什麼都說不出來，很希望能減輕李承翰母親及其他家屬的傷痛，但深知這種巨大的悲慟，不是誰說些什麼話就能減輕的。

王婉諭指出，如果有任何能協助被害人家庭的地方，一定義不容辭，盡力做好，她想對每個關心這個案件的人說，「我除了曾是被害者家屬外，更是大家賦予期待的立法委員，我必須擔起責任，努力讓這個制度更加完善」。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲鐵路勇警李承翰。（圖／ETtoday資料照）

王婉諭提到，進入立法院後，與團隊始終思考著，如何讓制度能更健全，讓被害人家屬能得到更完整的保障，今年 4 月，舉辦犯罪被害人保護公聽會，分享身為被害人或家屬，所觀察到制度上的不足、所面對的無助與困境。

王婉諭提及，悲傷、茫然、孤立、無助，在事發後，被害人家屬仍要面臨一連串的司法程序、警詢、後事等，這些都一再提醒，國家在給予被害人家屬協助時，仍有非常多待改善的空間，經過幾個月的討論，也擬定4個改革方向。

王婉諭指出，第一、針對《犯罪被害人保護法》進行全面性修法，從「國家恩給」移轉至「權益保障」的角度，進行整體性的改革，以國家責任的高度，提供即時、有效且具有品質的保護與支持服務；第二，「擴大保護傘」，對於被害人家屬的適用範圍，應擴及三親等內的親屬或具共同生活事實之人，由國家提供即時的保護與支持服務。

▲▼快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義站眼鏡男「車廂狂刺滿地血」　警臟器外露送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鐵路勇警李承翰去年7月3日於火車上處理逃票糾紛，不幸遭鄭姓男子持刀捅死。（圖／記者張君豪翻攝）

王婉諭再指，第三、「補償金制度改革」，家屬申請補償金時，除了補償金定位不清且審議延宕外，更疑似被「檢討」，必須修法做出改變，即時保障被害人與家屬的經濟安全；第四，「確保犯保服務的品質」，應建立以「被害人的需求為中心」提供具整合性、計畫性的保護與支持服務，落實一路相伴的支持。

王婉諭強調，除了上述《犯保法》改革外，過去也多次提出目前社會安全網與精神衛生制度面所面對的困境，無論是質詢、公聽會，或是召開閉門會議，與第一線人員務實討論改進的方向，都是希望更加傾聽實務現象，讓修法方向貼近現況，「真正面對問題核心，唯有讓整個制度更加完善，才有可能減緩家屬的無助，避免下一個家庭的破碎」。

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

▲李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
罷韓投票！鳳山大東國小投票所疑「遭人監視」　他怒報警
韓國瑜一早突現身！　從左營住家出發
西門町商旅淪淫窟！女高中生「書包塞滿現金」　鑽漏洞領紓困內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李承翰父逝…司改再浮檯面　孫大千批蔡英文：無法改變恐龍法官

體驗民主盛會！趙天麟帶全家人投票　曝「里長帶頭監票」已報警

韓國瑜現身！還是「專心市政」　一早從左營住家出發到美濃看木瓜災損

罷韓投票！鳳山大東國小投票所疑「遭人監視」　綠議員「捍衛投票權」怒報警

罷韓團體一早赴投票所投票　選後下一步從政？他們這樣說

罷韓投票1823投開票所　2萬2000人投入選務

李承翰父抑鬱離世　王婉諭提4點修法：我也曾是被害者家屬

後疫情消費／史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　　

影／北漂青年後悔了！「政見都跳票」號召集體南下罷韓　6/6向韓國瑜說掰

快訊／陳其邁深夜喊話：一起出來投票！用選票決定我們高雄的未來

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

最後一夜！高雄「罷韓大遊行」　10萬人上街：一起勇敢寫歷史

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

李承翰父逝…司改再浮檯面　孫大千批蔡英文：無法改變恐龍法官

體驗民主盛會！趙天麟帶全家人投票　曝「里長帶頭監票」已報警

韓國瑜現身！還是「專心市政」　一早從左營住家出發到美濃看木瓜災損

罷韓投票！鳳山大東國小投票所疑「遭人監視」　綠議員「捍衛投票權」怒報警

罷韓團體一早赴投票所投票　選後下一步從政？他們這樣說

罷韓投票1823投開票所　2萬2000人投入選務

李承翰父抑鬱離世　王婉諭提4點修法：我也曾是被害者家屬

後疫情消費／史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　　

影／北漂青年後悔了！「政見都跳票」號召集體南下罷韓　6/6向韓國瑜說掰

快訊／陳其邁深夜喊話：一起出來投票！用選票決定我們高雄的未來

陳以信、王家貞連袂參訪台南玉井農會　關心芒果產銷的現況

湖北安全了？　北京宣布：武漢人員進京免14天隔離限制

胃藥分4大類　美女醫告訴你怎麼吃才對胃

你加油了嗎？　中油6月份發票可抽20萬元加油金

紙風車道具廠大火燒光　文化部長李永得：啟動急難補助

李承翰父逝…司改再浮檯面　孫大千批蔡英文：無法改變恐龍法官

偷機車置物箱內護目鏡當場被逮　賊嗆「已道歉」：不原諒我也沒辦

寵孫無極限！阿公阿嬤在家「組隊蓋小戲水池」…網羨慕：好狂啊

守護夏日紅寶石　南警啟動「鷹眼護果」

體驗民主盛會！趙天麟帶全家人投票　曝「里長帶頭監票」已報警

高雄情侶房內「肉搏」直播！　激戰液體亂潑...竟是為了韓國瑜

政治熱門新聞

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

北漂青年後悔　集體南下罷韓

PS4手把悠遊卡「限時這3天」再開放預購

韓國瑜現身！一早到美濃看木瓜災損

罷韓倒數！陸媒讚韓國瑜「成績不錯」

鳳山大東國小投票所疑「遭人監視」　綠議員怒報警

快訊／陳其邁深夜喊話：一起出來投票！用選票決定我們高雄的未來

「拒拿黃絲帶」被罵髒話　李明璇吐真心話

解封！7日起搭北捷不再強制戴口罩

70移工入住檢疫所5天…高市府不知情

罷韓遊行驚見「國瑜上樹」　神還原笑瘋

韓國瑜：仰不愧於天，俯不怍於民！

罷韓團體一早赴投票所投票　談選後下一步

史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　

更多熱門

相關新聞

同為「子女驟逝家長」：別總叫我們放下

同為「子女驟逝家長」：別總叫我們放下

鐵路勇警李承翰去年7月3日於火車上處理逃票糾紛，不幸遭鄭姓男子持刀捅死，不過一審判決出爐後，嘉義地院依精神問題為由判鄭男無罪，李承翰父親李增文聽聞結果，心痛不已，4日更因嚴重胃出血離世。同樣失去子女的受害家屬看待此事，都說失去孩子的那種痛與恨，是別人無法體會的，不可能、也不必要「放下」。

承翰爸胃出血驟逝　司法院回應了

承翰爸胃出血驟逝　司法院回應了

李父之死／司法一刀刺向了公權力

李父之死／司法一刀刺向了公權力

政院修《警械使用條例》　須待下會期審查

政院修《警械使用條例》　須待下會期審查

承翰爸抑鬱亡　「無罪兇手」知悉...沒什麼反應

承翰爸抑鬱亡　「無罪兇手」知悉...沒什麼反應

關鍵字：

李承翰王婉諭

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

馬俊麟回《多情》被賜死！老婆接業配養家

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面