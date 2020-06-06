李承翰父抑鬱離世　王婉諭提4點修法：我也曾是被害者家屬

▲王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

鐵路勇警李承翰一案，嘉義地院一審以精神問題為由判鄭男無罪，李承翰家屬難以接受，決定上訴到底，在二審上訴中，李承翰父親因胃出血、抑鬱離世。對此，時代力量立委王婉諭5日深夜在臉書寫下千字文，表示自己除了曾是被害者家屬，更是被賦予期待的立委，因此，她提出4點修法。

王婉諭表示，聽聞李承翰父親過世的消息，非常難過，許多媒體都來詢問，是否要受訪或說一些什麼話，她想了一整天要說什麼，卻什麼都說不出來，很希望能減輕李承翰母親及其他家屬的傷痛，但深知這種巨大的悲慟，不是誰說些什麼話就能減輕的。



王婉諭指出，如果有任何能協助被害人家庭的地方，一定義不容辭，盡力做好，她想對每個關心這個案件的人說，「我除了曾是被害者家屬外，更是大家賦予期待的立法委員，我必須擔起責任，努力讓這個制度更加完善」。

▲鐵路勇警李承翰。（圖／ETtoday資料照）



王婉諭提到，進入立法院後，與團隊始終思考著，如何讓制度能更健全，讓被害人家屬能得到更完整的保障，今年 4 月，舉辦犯罪被害人保護公聽會，分享身為被害人或家屬，所觀察到制度上的不足、所面對的無助與困境。



王婉諭提及，悲傷、茫然、孤立、無助，在事發後，被害人家屬仍要面臨一連串的司法程序、警詢、後事等，這些都一再提醒，國家在給予被害人家屬協助時，仍有非常多待改善的空間，經過幾個月的討論，也擬定4個改革方向。

王婉諭指出，第一、針對《犯罪被害人保護法》進行全面性修法，從「國家恩給」移轉至「權益保障」的角度，進行整體性的改革，以國家責任的高度，提供即時、有效且具有品質的保護與支持服務；第二，「擴大保護傘」，對於被害人家屬的適用範圍，應擴及三親等內的親屬或具共同生活事實之人，由國家提供即時的保護與支持服務。

▲鐵路勇警李承翰去年7月3日於火車上處理逃票糾紛，不幸遭鄭姓男子持刀捅死。（圖／記者張君豪翻攝）

王婉諭再指，第三、「補償金制度改革」，家屬申請補償金時，除了補償金定位不清且審議延宕外，更疑似被「檢討」，必須修法做出改變，即時保障被害人與家屬的經濟安全；第四，「確保犯保服務的品質」，應建立以「被害人的需求為中心」提供具整合性、計畫性的保護與支持服務，落實一路相伴的支持。

王婉諭強調，除了上述《犯保法》改革外，過去也多次提出目前社會安全網與精神衛生制度面所面對的困境，無論是質詢、公聽會，或是召開閉門會議，與第一線人員務實討論改進的方向，都是希望更加傾聽實務現象，讓修法方向貼近現況，「真正面對問題核心，唯有讓整個制度更加完善，才有可能減緩家屬的無助，避免下一個家庭的破碎」。

▲李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

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