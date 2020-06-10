李承翰父永遠缺席了　女婿獲選「全國模範警察」：本想帶岳父北上接受表揚

▲李母短時間內痛失兩位至親，直呼：「鄭姓兇嫌害死兩條命！」（圖／記者翁伊森攝）

記者陳俊宏／綜合報導

鐵路勇警李承翰父親近日胃出血病逝，消息傳出後讓各界扼腕嘆惜。其實李父還有一名在當刑警的女婿，他是在台中服務的莊貽麟，莊員獲得今年「全國模範警察」的殊榮，原本要帶岳父北上，在15日警察節當天一起接受表揚，未料再也無法成行。

李承翰在值勤時遭刺死亡，一審嘉義地院法官依被告鄭姓兇嫌患有「思覺失調症」，因此判無罪。李承翰父親李增文4日因胃出血飲恨身亡，讓李母短時間內痛失兩位至親，直呼：「鄭姓兇嫌害死兩條命！」

而李承翰的姐夫莊貽麟也是警察，目前服務於台中市第六警分局偵查隊，擔任偵查佐職務；因從警10年來屢破槍械、毒品等危害社會的重大案件，今年獲選第56屆「全國模範警察」。

▼李增文4日因胃出血飲恨身亡。（圖／資料照／記者翁伊森攝）

▼李承翰在值勤時遭刺身亡。（圖／資料照／記者許宥孺攝）

據了解，莊員畢業於中台科技大學，讀書時認識了李承翰的姐姐，如今兩人也共結連理，育有兩名子女。而其實莊畢業本想走本行當醫檢師，後來被同學找去考警察特考，因緣際會之下成為人民保母，一開始在新北市新店服務，2015年調到台中。

《自由時報》報導，莊員得知獲得此殊榮後，第一時間告訴岳父，也想帶岳父北上，在15日警察節當天一起接受表揚，分享這驕傲的喜悅，未料如今再也無法成行。