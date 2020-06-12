陪審參審併行大聯盟邀請司法院長許宗力公開辯論

▲「陪審參審一併試行推動大聯盟」要求司法院長許宗力公開辯論。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「陪審參審一併試行推動大聯盟」持續推動《國民參與刑事審判法草案》必須一併試行。聯盟12日到司法院前，邀請司法院長許宗力出面，公開辯論陪審參審的利弊。聯盟召集人鄭文龍指出，許宗力是個反改革的院長，堅持不採陪審制，影響了蔡英文總統，才會造成蔡英文在司改部分的民調滿意度低落。

司法院已經向立法院提出《國民參與刑事審判法草案》，決定全面封殺「陪審制」。因此民間司改會、台灣陪審團協會等多個民間團體成立「陪審參審一併試行推動大聯盟」，並號召上百個民間團體一同加入。

聯盟成立後動作頻頻，多次到立法院陳情，目前已經獲得中國國民黨、台灣民眾黨與時代力量三個在野黨的支持，認為國民法官這個重要的司法改革項目，如果朝野無法針對陪審參審一併試行達成共識，就不應該排入立法院6月底的議程。至於多數黨的民進黨立院黨團則回應，會儘速評估聯盟的要求，再公開說明民進黨的立場。

對此，聯盟12日下午到司法院前，要求司法院長許宗力公開辯論。聯盟打出「司法院長反改革，綁架總統蔡英文」的口號，認為許宗力情有獨鍾參審制，而不採兩制併行。其中聯盟召集人鄭文龍指出，許宗力是個反改革的院長，堅持不採陪審制，影響了蔡英文總統，才會造成蔡英文在司改部分的民調滿意度低落。

聯盟列出四大議題，要求許宗力公開辯論：一、陪審或參審，哪一制會解決司法三病（貪污、恐龍、政治介入）的問題？二、陪審或參審，哪一制才能讓審判正確，避免冤案？司法院可否選擇參審制一制試行？三、陪審參審一併試行是否具可行性？四、人民會信賴陪審制的審判，還是參審制的審判？