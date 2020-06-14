杏仁哥列陳致中「兩大罪狀」　號召韓粉罷免：不要讓嫖蟲笑我們傻

▲杏仁哥公布陳致中，呼籲韓粉「罷起來」。（資料照／翻攝自臉書／杏仁哥）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄前市長韓國瑜遭罷免下台，韓粉發起報復性罷免，劍指泛綠民代。挺韓大將杏仁哥14日晚間在臉書指出，民進黨市議員陳致中來自「一個貪汙的家庭」，是「一個嫖妓的議員」，罷免有絕對正當性，「不要讓嫖蟲笑我們傻！」

杏仁哥上午點名4位議員，分別是民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中、時代力量高雄市議員黃捷和基進黨立委陳柏惟，每個人都有一套專屬罷免口號，依序是「公民罷王行動」、「公民罷中行動」、「公民清捷行動」、「公民刪Q行動」。

▲杏仁哥親自點名，將開戰罷免4民代。（圖／翻攝臉書／杏仁哥）

杏仁哥表示，罷韓團體雙重標準，既然憲法有保障，公民有權益，那他們也將發起罷免行動，「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應」。

為此，杏仁哥晚間再度貼出2張圖片說明，並向前鎮小港民眾喊話：陳致中來自貪汙家庭，又是一個「嫖妓的議員」，現在前鎮區新生路32號鎮南宮牌坊旁已設立連署站，「罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧！」

至於目前規模最大、進度最快的則是「罷捷行動」，連署站設立在鳳山區中山西路331號。主辦單位7日表示，連署已經進入第二階段，但距離門檻還缺1萬5000份連署書。

▲杏仁哥號召罷免陳致中：不要讓嫖蟲笑我們傻。（圖／翻攝自臉書／杏仁哥）