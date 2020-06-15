新堀江掛上「追悼許崑源」！白色看板被酸爆　攤商曝背後原因

記者柯沛辰／綜合報導

高雄新堀江商圈入口近日高掛「追悼已故議長許崑源」看板，引起民眾熱議。臉書粉絲專頁「只是堵藍」質疑，國民黨消費許崑源，持續在高雄製造對立。不過，在地攤商表示，設立看板是為了感謝許崑源過去對商圈發展的貢獻，待許出殯就會撤下，沒有政治意涵。

商圈入口掛上醒目看板，白底黑字寫著「悼許崑源議長，感恩有您」，還有一朵白色蓮花，下方署名大高雄都市經濟發展質詢委員會、大港埔都市經濟發展質詢委員會敬輓。遊客經過很難不注意到，受訪時也坦言：「感覺像是追悼會」、「氣氛很沉重」。

▲「只是堵藍」質疑，悼念看板是國民黨所掛。（圖／翻攝自臉書／只是堵藍）

粉專「只是堵藍」批評，國民黨要消費許崑源到什麼時候？現在連新堀江門前廣告都直接裝飾成殯儀館，「所以現在去夜市消費，是要包白包給攤販嗎？進去夜市之前要跪地走進去嗎？高雄已經被韓國瑜搞得半殘，國民黨到底夠了沒？還要在高雄製造對立多久？」

不過，新堀江攤販紛紛表示，「人都往生了，追悼一下無所謂」、「他有幫忙我們，那時候還沒有到合法的時候，他疏通了市政府，有來給我們幫忙，然後他這次過世以後，那我們這邊就決定，到他出殯之前，我們掛這個。」

▲攤商透露，等到許崑源出殯，看板就會撤下。（圖／東森新聞）

原來，新堀江商圈過去發展時，遊客絡繹不絕，但並未合法化，導致店家、攤商都無法安心做生意。現在之所以有這塊看板，是攤商感念許崑源協助，經新堀江的商圈管理委員會共同決議才掛上，而在南華商圈也有同樣看板。

如今罷免餘波未平，或許是時機敏感，看在外界眼裡，出現不少另類解讀，甚至認為不利觀光發展，「觸霉頭，很晦氣」，但也有人認為「平常心看待就好」、「商圈的人有心了」。

新堀江原本依附於大統百貨商圈，但大統百貨火災沒落後，依舊走出了自己的路，後來在市府支持下攤商合法化，也翻新道路、規劃徒步區，逐漸發展成南台灣最大最著名的舶來品銷售地，類似台北市西門町。

▲新堀江掛上「追悼許崑源」看板，引起遊客側目。（圖／東森新聞）

▲有網友惡搞看板，在臉書引發轉傳討論。（圖／翻攝自臉書／好色龍）

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