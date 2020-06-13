熱血沸騰！為愛捐血　南投慶祝警察節捐血77袋

▲▼南投縣警察局慶祝警察節，舉辦捐血助人活動，同仁紛挽袖捐熱血，助人熱沈不落人後。（圖／南投縣警察局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

受到新型肺炎疫情影響，全台醫療機構存血量普遍不足，為響應政府「捐血一袋、救人一命」運動，目前疫情漸趨平緩，南投縣政府警察局為慶祝109年警察節舉辦捐血活動，共捐血77袋，發揮愛心不落人後的熱忱，展現警察鐵漢柔情的一面。

南投縣政府警察局依慣例，邀請台灣血液基金會台中捐血中心，派捐血車到警察局舉辦捐血活動，警察局內外勤同仁、替代役男及民眾就在捐血車前排隊，場面相當熱烈，型塑健康、活力新警察形象。

南投縣警局副局長陳世寶，也親自到場挽袖捐血。陳世寶表示，警察人員平時忙於治安維護、交通疏導等工作，但做公益的熱忱不落人後，此次活動意義非凡，不僅讓自己健康，為善之心更是難能可貴。

警察節捐血活動警察局發動愛心廠商，南投大戲院、便利超商熱情響應捐血活動，捐血量比往年大幅成長，藉由此次慶祝活動拋磚引玉，發揮警察的大愛，喚起社會大眾一起共襄盛舉。

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