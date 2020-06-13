仁愛農會春季高山茶王評鑑頒獎　陳孟智勇奪特等獎

▲南投縣仁愛鄉農會2020年台灣高山茶王春茶評鑑賽頒獎，特等獎由梨山茗博茶業陳孟智奪得。（圖／南投縣農會提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣仁愛鄉農會2020年台灣高山茶王春茶評鑑，今年共有534件茶樣參賽，經過農委會茶改場評審歷時3天嚴格品評，最終淘汰45％茶樣，特等獎由梨山茗博茶業陳孟智奪得，縣長林明溱13日上午特出席頒獎典禮，頒發特等獎匾額致賀，勉勵茶農要再接再厲，強化茶園管理，精進製茶技術，不斷提升南投茶品質，讓南投好茶飄香寰宇。

仁愛鄉農會13日上午在農會的原鄉驛站，熱鬧舉辦仁愛鄉農會2020年台灣高山茶王春茶評鑑頒獎典禮，由該會理事長林高堂主持，縣長林明溱、立委許淑華、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊、台中農改場副場長洪梅珠及擔任此次評鑑主委的茶改場簡靜華等都到場致意。林縣長為特等獎及頭等壹至頭等六等茶農頒獎，並與貴賓們合影留念

，場面溫馨熱鬧。

縣長林明溱表示，參加台灣高山茶王春茶評鑑的茶葉都在海拔1500公尺以上，茶區涵蓋福壽山、大禹嶺、梨山、廬山、翠峰、慈峰、翠巒、華崗、囤原等地，品質極佳，清香型的口感，廣受消費者青睞。

今年雖然受到天候因素影響，高海拔茶區部分茶園減產，或茶葉生長緩慢等情形，但參賽相當踴躍，參賽件數達534件，超越往年，淘汰率達45％，顯示得獎的茶農製茶技術大有精進，讓茶品質維持在往年水準之上，相當難能可貴。

林縣長也表示，10年來，縣府持續辦理南投世界茶業博覽會，打造全台最知名的茶葉展銷平台，建構消費者與茶農面對面銷售管道，成為台灣好茶的品牌，成功為茶農、茶商創造極大效益。今年茶博會在農委會的繼續支持下，預計將於10月登場，茶農可以把握機會參加，創造疫後銷售佳績。

評審主委茶改場簡靜華表示，今年受高海拔茶區4月低溫及霜害影響，部分茶區減產，部分茶區因低溫造成茶芽生長緩慢，加上採摘時程等因素，多數茶菁成熟度偏嫩，嫩菁含水量高，易有走水不順缺點，但在茶農仔細控制下，今年春茶品質普遍茶湯滋味甘度佳、口感足，香氣雖略低於往年春茶，但整體品質仍維持平均水準，整體淘汰有45％。

仁愛鄉代理鄉長王源鍾表示，感謝縣府支持該鄉茶產業發展，大力改善農產運銷道路及協助行銷，為了協助茶農行銷，仁愛鄉除了農會辦理的春、冬季茶葉評鑑及展銷活動外，公所今年也將舉辦秋季高山茶評鑑活動，配合茶博會展銷，為茶農創造更大效益。今年除特等獎外，入選的還包括頭等壹至頭等六及頭等獎等11名，金獎31名，銀獎43

名，優良獎200名。

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