埔里女警正到爆！多次被違規男「要LINE、要電話」　她答應了…給一張紅單

▲▼南投埔里出美女，擁有原住民血統女警吳欣亞，返鄉與家人姊姊聚餐，姊妹cosplay的「萌」照，讓網友熱血翻騰，猛按「讚」。（圖／吳蓮花提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里鎮「心心星公益平台」發起人郭源健、吳蓮花夫婦，日前為當波麗士的女兒吳欣亞慶生，這家餐廳業有提供日式服裝、武士道具。吳欣亞、吳欣妮倆姐妹大玩cosplay，她們承襲雙親的原住民血統，擁有立體五官與甜美笑容，PO上臉書高顏值「萌」照，網友心跳加速、沸騰，直呼「好帥氣的女警」「正到爆」「拜託你來開我單」。

今年23歲的吳欣亞，國立暨大附中畢業後，錄取國立師範大學東亞學系，她個性好打抱不平，正義感十足，為減輕雙親家庭經濟負擔，也報考警察專科學校，要當波麗士大人，沒想到全國第2名的好成績，卻意外因為「體重過輕」無法如願。



警專的規定是女生BMI指數低於17，就不能入學，顯見當時的她，體重不到40公斤。

▲女警妹妹吳欣亞（圖／吳蓮花提供）

▲女警妹妹吳欣亞（圖／吳蓮花提供）

對警職一直有嚮往願景的吳欣亞，大學二年級時毅然休學，與台大物理治療系畢業兄長，一起專心準備警察特考，苦讀半年，兄妹雙雙錄取消防與行政警察。經受訓、實習，去年吳欣亞分發到台北市，治安、交通勤務繁忙警察單位服務，要證明她肯學、也能吃苦耐勞。

▲倆姐妹站一起，都美到難分「誰是誰」。（圖／吳蓮花提供）

吳欣妮、吳欣亞姊妹的父母，分別是泰雅、卑南族原住民族，她們都擁有原住民族的立體五官，濃眉大眼、高挺鼻樑，執勤時就有路人被她的高顏值「電」到。欣亞出勤巡邏取締交通違規時，多次被男生要求加LINE、要電話，但最後「啥麼都沒要到」，只收到違規紅單一張。

吳欣亞日前休假返家，一家人到日式風格餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租餐廳提供的日式服裝、道具，她扮起日本武士，完成cosplay初體驗，家人將慶生照PO上臉書，許多網友直呼台灣又多了一個正妹女警。

▲女警妹妹吳欣亞（圖／吳蓮花提供）

▲吳家姊妹（左妹、右姊）與母親（中）合照。（圖／吳蓮花提供）

▲女警妹妹吳欣亞（圖／吳蓮花提供）

吳欣亞的姊姊吳欣妮，唸的是教職幼兒保育領域，現正報考公立幼兒園老師中。吳欣妮的厲害表現不輸哥哥、妹妹，幼保科教師證都拿到了，原本妹妹大學讀師範大學體系，後轉投警職，哥哥考上消防隊去救火救災。她決定留在教育界，把她們三兄妹在暨大附中的寶貴的求學經驗，傳承下來。

吳家經濟並不寬裕，吳欣亞與哥哥、姊姊，感念在國立暨大附中數理實驗班求學期間，受到師長及社會各界的幫助，現在他們都有不錯的職業，分別擔任消防、幼教老師與警察，雙親在地方也成立公益平台，積極為弱勢族群募集資源，兄妹公餘都會參與關懷弱勢活動，吳欣亞及哥哥、姊姊們，也不定期捐款給需要關懷的弱勢學童，人美心也美。

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