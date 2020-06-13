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南投縣歡慶警察節　表揚績優員工、防疫有功人員

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▲南投縣歡慶警察節，表揚績優員工、防疫有功人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣歡慶警察節，表揚績優員工、防疫有功人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

警察節將至，縣府警察局13日在九族文化村舉辦第42屆警察節慶祝活動，由秘書長洪瑞智主持，議員蕭志全、南投縣警察之友會理事長簡崇吉也到場致意。會中頒獎表揚績優員工14名及防疫有功人員14 名，共計28名，儀式隆重、溫馨。

縣府秘書長洪瑞智致詞慰勉全體警察同仁的辛勞，也感謝義警、民防及志工團體的協助，讓治安工作順利推動。洪秘書長表示，縣內大型觀光活動，常需仰賴警察同仁超前佈署交通維護措施，才能讓遊客快樂出門平安回家。

▲南投縣歡慶警察節，表揚績優員工、防疫有功人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣歡慶警察節，表揚績優員工、防疫有功人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

新冠肺炎防疫期間，警察同仁除原有的勤務外，還協助追蹤居家檢疫或隔離民眾、疫調、偵辦不實訊息散播等工作，任務繁重，是真正的防疫英雄，期勉全體警察同仁以治安平穩、交通順暢、服務熱誠等3項指標繼續努力，提升縣府服務的品質與形象。

洪秘書長指出，縣長林明溱對治安相當重視，在財政有限下，仍寬籌經費充實警力設備，改善辦公環境，如重建竹山分局，給同仁舒適的辦公環境，也給民眾更好的洽公場所。縣府108年度迄今編列預算合計2459萬元，購置警用汽車21輛、大型重型機車4輛及警用偵防機車4輛，讓警察同仁在最佳的條件下落實治安目標。

警察局長陳木樹也肯定，一年來在警察同仁及民力團體合作無間下，治安維穩，讓縣民能享有安全的生活環境，並感謝警眷默默支持，讓同仁能在崗位上全力以赴。也非常感謝縣府的支持，讓同仁能在兼顧安全與舒適的基礎上，提供縣民最好的服務。

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