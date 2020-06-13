解封血庫仍吃緊！台北捐血中心揭：庫存不足5日量天數「五年來最嚴重」

▲跨國藥廠響應捐血。（圖／中華民國開發性製藥研究協會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內血液庫存急需支援！台北捐血中心公布，目前全血型庫存僅4.9天，其中又以O型僅4.4天最為緊張。國內從新冠肺炎疫情開始衝擊民眾捐血意願，即便近期解封，又因為醫院用血量隨著增加，持續面臨吃緊情況。捐中指出，統計今年5個多月來，出現不滿5天量的天數達到48天，是五年來所不曾見過，最差的情況，疾呼民眾趁著週末假日，可挽袖捐血，幫助有需要的人。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏指出，國內血液安全庫存量為7天，最緊急的狀態也應該維持有5天，但目前台北血液庫存全部型別總計4.9天，其中O型4.4天最為緊張，接著A型4.8天，B型5.8天、AB型5.3天情況略好。

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劉俊宏表示，捐血情況受到疫情影響，最緊張的時候甚至捐入量減少兩成，但是用血情況沒有改變，讓血庫持續偏低，即便是近期開始解封，民眾比較有意願出門捐血，但卻不見明顯改善，部份因素在於解封後開始到醫院進行治療的人增加，加上台北醫學中心多，收治急重難症，難免用血也變多；另一點則是天氣不作美，前陣子經常下雨，最近又有颱風訊息，再再影響到捐血意願，衝擊血液庫存。

響應6月14日「世界捐血人日(World Blood Donor Day)」，中華民國開發性製藥研究協會(International Research-Based Pharmaceutical Manufacturers Association，以下簡稱IRPMA) 12日首度攜手台北捐血中心發起《藥你一起熱血公益》捐血活動，號召42間跨國藥廠一同響應，兩處捐血點可滿載100,000毫升捐血量。





▲跨國藥廠響應捐血。（圖／中華民國開發性製藥研究協會提供）