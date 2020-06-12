　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投水里商工運動場設施老舊　中辦執行長蔡培慧會勘撥款改善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投水里商工運場場、球場設老舊，行政院中部辦公室執行長蔡培慧率體育署會勘改善。（圖／蔡培慧提供，下同）

▲▼南投水里商工運場場、球場設老舊，行政院中部辦公室執行長蔡培慧率體育署會勘改善。（圖／蔡培慧提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

國立水里高級商工設有體育班，划船、輕艇、籃球、跆拳道都是學校培訓的強項，學校的運動場地平常也是社區居民或鄰近學校辦理聯合賽事的重要場地。但學校室外或室內球場設施多年失修，嚴重影響活動安全，令人堪憂。

行政院中辦執行長蔡培慧上午偕同教育部體育署王漢忠組長到水里商工會勘運動場地的修繕需求，遵照行政院「事要快辦」原則，儘速撥付經費改善。

水里商工校長徐文法表示，學校在107、108年運動競賽成績共創下近70面獎牌，亮眼成績吸引來自鄰近鄉鎮的學生前來就讀，全校師生共994人。走進球場，仔細一看，室外球場的地面有大面積磨損情形，球柱上的防撞軟墊也因長期日曬雨淋而毀損。

▲▼南投水里商工運場場、球場設老舊，行政院中部辦公室執行長蔡培慧率體育署會勘改善。（圖／蔡培慧提供，下同）

▲▼南投水里商工運場場、球場設老舊，行政院中部辦公室執行長蔡培慧率體育署會勘改善。（圖／蔡培慧提供，下同）

最讓人憂心的是，20年前的921地震造成場地原有RC結構層多處斷裂，表層嚴重下陷，大雨過後到處都是積水，讓師生苦不堪言。室內的綜合球場亦是老舊不堪，天花板時有掉落，成為師生校園活動之一大隱憂。正在練習跆拳道的學生表示，之前發生過天花板掉落的情況，訓練的時候都會擔心自己頭被砸傷。

中辦執行長蔡培慧表示，校園環境是教育最基本的需求，水里商工卻長期在險象環生的場地奔馳活動，讓她感到非常擔憂。因此，特別邀集體育署前來會勘，盼在最短時間內核定經費，讓校方有餘裕可以為師生打造一個合乎安全係數、合乎國家標準的運動場地。

體育署王漢忠組長表示，會勘現場清楚看到學校球場的龜裂情形的確相當嚴重，據了解，電廠將與水里商工合作來蓋風雨球場，未來在室外打球可避免高溫曝曬或因風雨而無法上課。針對球場整建的計畫，會盡快翻修室外球場、改善破損及排水問題。此外，也會增加不同球類的標線，提供學生多元球類活動的需求，也提供社區民眾辦理賽事活動的方便性。針對室內球場的改善，則會更新天花板及改善照明設備，務必提供完善運動場域。

・防水防汗防摩擦

【更多新聞】

茶斑蛇「3招式」大戰藍尾四腳蛇　 纏鬥到快體虛...終可飽餐一頓

日月潭水社浮屍案身分確認　2天前搭交通船留皮包證件男子

南投「雙十吊橋」橋墩掏空年久失修　蔡培慧：要趕快搶救！

ET快訊
「0暴力」大甲媽史上首次！通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男
埔里女警正到爆！違規男多次「要LINE、電話」　她答應了…給
父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好美里沙灘驚見死亡鯨豚　嘉義地區今年第5起鯨豚死亡案件

全國首例　台東市富岡漁港貨船碼頭船席招租

吳鳳科大宣信國小攜手合作抗腸病毒　27對祖孫大跳洗手健康操

新竹「鐵道建築結構展」 體驗日治時期鐵路倉庫之美

嘉義鰲鼓向禾漁場「濃濃海盜風」　獲國家環境教育設施場所認證

歡慶警察節黃偉哲送「英雄麵」　肯定台南治安英雄

桃市警察節表揚模範警察　鄭文燦：共同打造安心、美好幸福城市

新竹市小塹有約小旅行　4路線小旅行解禁國旅熱

嘉縣推觀日全食送300元Q碰券　加碼蘋果手機拚觀光

嘉市表揚102位警察及協勤民力　志工陳採眉等人獲獎

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

好美里沙灘驚見死亡鯨豚　嘉義地區今年第5起鯨豚死亡案件

全國首例　台東市富岡漁港貨船碼頭船席招租

吳鳳科大宣信國小攜手合作抗腸病毒　27對祖孫大跳洗手健康操

新竹「鐵道建築結構展」 體驗日治時期鐵路倉庫之美

嘉義鰲鼓向禾漁場「濃濃海盜風」　獲國家環境教育設施場所認證

歡慶警察節黃偉哲送「英雄麵」　肯定台南治安英雄

桃市警察節表揚模範警察　鄭文燦：共同打造安心、美好幸福城市

新竹市小塹有約小旅行　4路線小旅行解禁國旅熱

嘉縣推觀日全食送300元Q碰券　加碼蘋果手機拚觀光

嘉市表揚102位警察及協勤民力　志工陳採眉等人獲獎

好美里沙灘驚見死亡鯨豚　嘉義地區今年第5起鯨豚死亡案件

袁艾菲加「秘密武器」輕鬆端好菜　GIGI試吃大讚：根本餐廳等級

全國首例　台東市富岡漁港貨船碼頭船席招租

吳鳳科大宣信國小攜手合作抗腸病毒　27對祖孫大跳洗手健康操

新竹「鐵道建築結構展」 體驗日治時期鐵路倉庫之美

鼠蹊部疼痛跛腳小心是「骨骺板滑脫」　肥胖為主因：易骨壞死及關節炎

「0暴力」大甲媽史上首次！白天通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

通姦除罪救了外遇妻！離婚7個月為小王生子判拘役　二審撤銷改免訴

日綜藝天王小淳「迎二女兒誕生」　狂讚：超級可愛的啦！

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

今日我最美！白色旗袍妹羞：我沒有男友

顏董送大甲媽上轎！白海陣感動萬信徒

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

高一男騎車撞壞車　留下電話獲原諒

大甲媽11日起駕　信徒塞爆鎮瀾宮

4歲娃自行 離開幼兒園　大人瘋狂尋找暖警送回家

水電工之子錄取6間國立研究所

台南四草又見漁船違規無人機破獲

高雄部分地區16日停水12小時

當島主？淡水河「台北島」1坪3千

新北希望市集聯名斜槓職人

石虎俄羅斯畫家跨刀　手繪新一期《IN新竹》封面

義美排乳白廢水至南崁溪　罰39萬

更多熱門

相關新聞

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

投縣埔里鎮「心心星公益平台」發起人郭源健、吳蓮花夫婦，日前為當波麗士的女兒吳欣亞慶生，這家餐廳業有提供日式服裝、武士道具。吳欣亞、吳欣妮倆姐妹大玩cosplay，她們承襲雙親的原住民血統，擁有立體五官與甜美笑容，PO上臉書高顏值「萌」照，令不少網友心跳加速、沸騰，直呼好帥氣的女警，正到爆。

茶斑蛇大戰藍尾四腳蛇飽餐一頓

茶斑蛇大戰藍尾四腳蛇飽餐一頓

南投「雙十吊橋」年久失修要搶救！

南投「雙十吊橋」年久失修要搶救！

南投茶業博覽會+個「咖啡」行銷

南投茶業博覽會+個「咖啡」行銷

南投助偏鄉弱勢童「安心就學」

南投助偏鄉弱勢童「安心就學」

關鍵字：

南投政院中辦文教運動場

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面