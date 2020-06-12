南投水里商工運動場設施老舊　中辦執行長蔡培慧會勘撥款改善

▲▼南投水里商工運場場、球場設老舊，行政院中部辦公室執行長蔡培慧率體育署會勘改善。（圖／蔡培慧提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

國立水里高級商工設有體育班，划船、輕艇、籃球、跆拳道都是學校培訓的強項，學校的運動場地平常也是社區居民或鄰近學校辦理聯合賽事的重要場地。但學校室外或室內球場設施多年失修，嚴重影響活動安全，令人堪憂。

行政院中辦執行長蔡培慧上午偕同教育部體育署王漢忠組長到水里商工會勘運動場地的修繕需求，遵照行政院「事要快辦」原則，儘速撥付經費改善。

水里商工校長徐文法表示，學校在107、108年運動競賽成績共創下近70面獎牌，亮眼成績吸引來自鄰近鄉鎮的學生前來就讀，全校師生共994人。走進球場，仔細一看，室外球場的地面有大面積磨損情形，球柱上的防撞軟墊也因長期日曬雨淋而毀損。

最讓人憂心的是，20年前的921地震造成場地原有RC結構層多處斷裂，表層嚴重下陷，大雨過後到處都是積水，讓師生苦不堪言。室內的綜合球場亦是老舊不堪，天花板時有掉落，成為師生校園活動之一大隱憂。正在練習跆拳道的學生表示，之前發生過天花板掉落的情況，訓練的時候都會擔心自己頭被砸傷。

中辦執行長蔡培慧表示，校園環境是教育最基本的需求，水里商工卻長期在險象環生的場地奔馳活動，讓她感到非常擔憂。因此，特別邀集體育署前來會勘，盼在最短時間內核定經費，讓校方有餘裕可以為師生打造一個合乎安全係數、合乎國家標準的運動場地。

體育署王漢忠組長表示，會勘現場清楚看到學校球場的龜裂情形的確相當嚴重，據了解，電廠將與水里商工合作來蓋風雨球場，未來在室外打球可避免高溫曝曬或因風雨而無法上課。針對球場整建的計畫，會盡快翻修室外球場、改善破損及排水問題。此外，也會增加不同球類的標線，提供學生多元球類活動的需求，也提供社區民眾辦理賽事活動的方便性。針對室內球場的改善，則會更新天花板及改善照明設備，務必提供完善運動場域。

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