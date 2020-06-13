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影／六旬婦網戀「doctor」欲臨櫃匯款　桃警查出網路詐騙阻詐追回百萬元

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市馬姓婦人在網路認識化名「doctor」男子，雙方透過Line聊天已進展成男女朋友，日前馬婦被誘騙臨櫃匯款百餘萬元給男友，12日再度臨櫃欲匯款35萬元時被行員機警發現報警，中壢警方及時趕抵勸阻，更查出該詐騙集團是有組織之網路詐騙，順利逮捕擔任車手之范女與同案之劉女到案，起出贓款65萬餘元與存摺等證物，將范女、劉女依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市中壢警分局12日成功阻止六旬馬姓婦人欲匯款給網戀對象「doctor」，將馬姓婦人帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局12日成功阻止六旬馬姓婦人欲匯款給網戀對象「doctor」，將馬姓婦人帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局將涉嫌詐騙與洗錢的范女與劉女移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局將涉嫌詐騙與洗錢的范女與劉女移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，普仁派出所12日上午11時許，接獲某銀行中原分行通報，1名年約60歲馬姓女子臨櫃欲匯款35萬元，因馬女神情緊張懷疑遭到詐騙，趕緊報警處理，員警到場到場確認後，認為馬女確實遭到詐騙，將馬女帶回派出所解說並成功阻止匯款，其存款簿已匯款52萬2千元。

馬女向警方透露，因男友「doctor」急需用錢，本月9日已匯款117萬2千元至1名范姓女子帳戶；銀行向警方通知范女12日現身銀行臨櫃提款，警方組成專案小組前往苗栗縣竹南鎮范女住家，范女見警察上門嚇了一跳，經盤查後繳出贓款65萬元與存簿等證物。

▲桃園市中壢警分局起出65萬元贓款與相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局起出65萬元贓款與相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，化名「doctor」之男子係網路詐騙組織，以網戀方式騙取多金中年婦人信任，再以投資或急需用錢等名目希望對方匯款，經調查詐騙組織透過網戀方式騙取各地被害人多達6百餘萬元款項，范女在偵訊時坦承，其幕後還有主嫌化名「doctor」之男子操控，誘騙馬女將錢財匯給范女後，再指示范女將戶頭內贓款向38歲劉姓女子購買虛擬貨幣比特幣，結果范女在銀行臨櫃領款後最近已多次向劉女購買多達6百餘萬元比特幣，警方透過范女向劉女約定交易，在苗栗縣竹南鎮天文路某家超商當場查獲劉女到案。

警方將查扣65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送桃園檢偵辦；中壢警分局表示，除持續追查化名「doctor」之男子到案，以釐清相關案情。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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