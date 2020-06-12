網路異國戀情詐騙又來了！　女子險被詐騙120萬元

▲市警一分局東門派出所巡佐詹建雄、警員王志宏2人，接獲通報後，立刻到場了解情況，並委婉解說此為典型詐騙手法之一，並出示相關類似詐騙案例，成功攔阻詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區1女子，日前透過網路臉書結識1位自稱在德國從軍男子，兩人藉由網路聊天進而陷入熱戀，該男子以來台與女子共度下半輩子，佯稱已將身分證明文件、金融卡、存摺等重要物品放置包裹郵寄給她，但包裹被海關扣留，需匯款美金3萬餘元保證金及手續費才能領，誘騙被害人匯款，幸好警銀及時成功阻詐。

警方說，該詐騙集團為讓女子相信有心來台相會共度下半輩子，佯稱已將身分證明文件、金融卡、存摺等值錢重要物品放置在包裹內郵寄給她，事後並以包裹被海關扣留，需匯款美金3萬餘元保證金及手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。

被害人因身上無充足現金，即於6月9日拿著房契、地契向銀行申請貸款新台幣110萬元後，要將該款項直接匯款該名「男友」指定帳戶內，所幸辦理貸款時，被行員機警察覺有異而報警處理，案經南市警一分局東門派出所巡佐詹建雄、警員王志宏2人，接獲通報後，立刻到場了解情況，並委婉解說此為典型詐騙手法之一，並出示相關類似詐騙案例，若執意將款項匯出可能會造成錢財上的損失，事後追討無門。該女子在員警不斷地苦口婆心勸說下，才驚覺自己被詐騙而打消了匯款念頭，成功攔阻詐騙款項，終能保住其財產。

市警一分局呼籲，詐騙集團滲入交友軟體圈，看準適婚年齡熟女極度渴望愛情，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，最後如出一轍都是要求匯款，民眾絕對不要輕易上當，尤其最近疫情期間，看準民眾待家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套。民眾若發現可疑，請立即撥打110報案專線或165防詐騙專線，全民共同打擊詐騙。

・防曬界霸主