塵封金融卡買Switch刷過了！他一查「老媽每月匯3000」秒鼻酸　真相神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前從老家回台北租屋處後，赫然發現忘帶錢包，後來東翻西找才翻出大學常用的金融卡，重點是裡面竟然有錢，隔天他去郵局補辦存摺，想一探究竟，意外得知母親每個月都會轉帳進戶頭，感動的他立刻向老媽道謝，並表明不需要再匯錢，怎料真相超反轉，他不禁直呼，「媽~請把我的眼淚還來！」

網友在dcard娓娓道來，前陣子他一大早從老家搭高鐵回台北，回到租屋處後，便準備搶購即將開賣的Switch，「摸摸口袋要拿出我的魔法小卡的時候，咦...我的錢包呢？在宿舍翻來又翻過去，連包包裡陳年的發票遺跡，全部被我倒出來，外套、褲子口袋一個一個檢查，居然通通沒有，是掉在哪裡？高鐵上還是放老家？」

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最後，網友終於找到一張大學常用的郵局金融卡，「想當年...這也是我人生中第一張可以刷的卡，只是不知道餘額到底夠不夠，幸好順利刷過；沒多久，家裡Line群組就傳來，錢包忘在客廳桌上 ，但現在令我比較好奇的反而是，郵局帳戶究竟剩多少錢，竟能讓我搶到一台Switch。」

▲原來老媽是忘了取消自動轉帳。（圖／翻攝自dcard）

隔天，他趁午休到郵局補辦存摺，震驚發現母親每個月都會固定轉錢給他，「原來媽媽還是不放心我在台北工作，一定覺得我薪水不高還要付房租，才每個月默默匯給我3千生活費。」

當下原po噙著淚水打給母親，除了道謝外，還感性地說「不用再給錢了啦，現在我已經可以自立自強了！」怎料，老媽突然想起，這是之前自動轉帳忘記取消，「難怪上次買股票的時候錢不夠，沒缺錢的話記得還我喔！」

看完超反轉結局，網友從鼻酸轉笑，「確認親生無誤」、「媽媽是一個儲蓄險的概念嗎」、「你媽缺乾女兒嗎」、「你媽會不會是怕尷尬才這樣回XD」、「真是個孝順的媽媽」、「還我眼淚XD，媽媽有在買股票，感覺厲害」。