愛上英國飛行員！女遠距談情傻匯63萬…生活陷困「爆瘦10公斤」

▲林姓女子網戀1名自稱飛行員的外籍男子，傻匯63萬多元給男子後，對方人間蒸發，她才驚覺遭騙。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

林姓女子在網路上認識1名自稱飛行員、人住在英國的男子傑克森（化名），2人擦出愛火後，林女受男方委託匯款近64萬元，沒想到傑克森拿到錢後卻人間蒸發，林女自此生活陷入困頓，1個月內爆瘦10公斤，後來她向借傑克森帳戶的2名台灣女子提告，想將錢討回，怎料法官認為，2女是因求職被騙而提供帳戶，並無詐欺之意，審結判林女敗訴。

林女2018年間在網路上認識了1名住在英國、自稱飛行員的男子傑克森，男子向林女表示自己曾有一段9年婚姻，現已離婚，目前有一名7歲大女兒，由於前妻不忠，所以他想找一名亞洲女子共度下半生。林女聽完後迅速與傑克森墜入愛河，2人開始在網路上談起遠距離戀愛。

▲林姓女子網戀1名自稱飛行員的外籍男子，傻匯63萬多元給男子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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同年3月，傑克森向林女聲稱要前往馬來西亞處理財產繼承問題，不過由於當地ATM只接受Master card 不接受Visa，因此請託林女給予金錢上的援助，並承諾會還錢，林女不疑有他，1個月內匯款3次給傑克森，前後加起來總計63萬9120元，沒想到男子拿到錢後開始神隱，怎麼也聯絡不上，她才驚覺受騙。

由於林女當初是向銀行貸款，利息高達5.67%至8.67%，她生活瞬間陷入困頓，連吃飯都成問題，一個月內爆瘦10公斤。對此，她至法院向當初借傑克森帳戶的2名台灣女子提告，希望能獲得賠償。

新北地院審理時，法官認為提供帳戶的2女是因到馬來西亞求職，對方要求她們提供轉帳及業務授權書等，才會誤信而將帳戶供他人使用，並無犯罪之意，經查也確定她們非詐騙集團成員，審結判林女敗訴。全案仍可上訴。

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