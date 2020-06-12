綠帽夫沒轍了 ！妻離婚7個月為小王生子判拘役　通姦除罪改免訴...不用關

▲桃園市林姓女子與吳姓丈夫離婚，7個月後竟產下一子，吳姓前夫怒控林女妨害家庭，但因5月底大法官宣告通姦除罪化，地院依法撤銷原判決。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名林姓女子2017年與吳姓丈夫辦理離婚，但離婚7個月後林女產下一子，林女自知男嬰不是前夫的種遂向地院提起否認婚生子女之訴，吳姓前夫驚覺前妻有外遇憤而對其與「小王」提出妨害家庭告訴，林女一審遭判拘役2月15天，林女不服上訴，因大法官在5月底宣告通姦除罪化，桃園地院最近二審合議庭判決撤銷原判決，判處林女免訴。

地院判決書指出，31歲的林女與吳姓丈夫還有婚姻狀態時有外遇，後來還懷了「小王」的種，林女擔心東窗事發在2017年7月間選擇與吳姓丈夫離婚，隔年2月產下一子，林女後來報戶口時，根據民法規定應登記為吳姓前夫之婚生子女，但林女卻向桃園地院提起否認婚生子女之訴，吳姓前夫收到地院通知才驚覺自己戴了綠帽，憤而對林女與「小王」提出妨害家庭告訴。

林女偵訊時坦承離婚前就與「小王」李姓男子交往，孩子也是他的孩子，地院在今年1月依妨害家庭判處林女應拘役2月15天，李男因未到案被地院發布通緝，林女後來不服提出上訴，因5月29日大法官宣告通姦除罪化，地院二審合議庭近日依法撤銷原判決，林女獲判免訴，但其吳姓前夫可改循民事提出侵害配偶權之告訴。

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