影／國一北上桃園路段大貨車追撞聯結車　「前艙凹陷」駕駛送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號北上桃園路段13日清晨發生重大車禍事故，1輛滿載冷凍雞肉大貨車行經北上42.2公里處突然失控追撞前方聯結車，車頭卡在聯結車後方且嚴重扭曲變形，駕駛受困車內，桃園市消防局與國道一隊警方緊急將受困邱姓駕駛救出送林口長庚醫院急救但仍宣告不治，肇事原因仍待釐清，這起車禍直至上午7時30分才清理完畢才恢復正常通車。

▲國道一號北上桃園路段13日清晨發生大貨車追撞聯結車事故，大貨車頭嚴重扭曲變形，駕駛受困車內，送醫搶救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號北上桃園路段13日清晨發生大貨車追撞聯結車事故，大貨車頭嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方指出，22歲的邱姓男子13日清晨6時許駕駛大貨車從桃園市出發準備前往台北市，行經國道1號北上42.2公里處，疑似沒保持安全距離追撞前方聯結車尾，因撞擊力道非常大，整輛大貨車頭嚴重扭曲變形，邱男夾在駕駛座上昏迷，全身有多處骨折等外傷，經消防人員緊急破壞車體後救出送醫，在上午7時36分仍宣告不治，聯結車駕駛則未受傷。

▲國道一號北上桃園路段13日清晨大貨車追撞聯結車，警方與消防人員現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，邱姓男子載運大批冷凍雞肉開往台北，才剛上國道沒多久，疑似未注意前方車況撞擊聯結車，貨櫃中的冷凍雞肉散落國道上，經救援人員清理現場約在上午7時30分左右完成，事故排除後恢復北上全線通車，詳細肇事原因警方還要後續分析釐清。

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