父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦

▲一次提領800萬嚇到郵局。（圖／記者白珈陽翻攝）
記者白珈陽／台中報導
難道又是詐騙？台中市日前有一對孫姓父女進到北屯區四張犁郵局，開口就是要提領現金800萬元，由於金額龐大，郵局行員擔心父女可能遭到詐騙，遂通報警方。警方到場了解後，發現是虛驚一場，原來孫父認為郵局利息太低，才想將提領存款並存進別間銀行，隨後警方協助孫父護鈔，將800萬元平安送到目的地。
台中市第五警分局四平派出所8日下午3時許接獲四張犁郵局報案，稱有民眾要提領鉅款現金，郵局行員認為提領金額過於龐大，情況不尋常，趕緊通報警方到場了解。
警方接獲報案，即派遣巡佐鄭健偉及警員蘇珮怡前往現場了解，原來是一位孫姓老翁與他女兒，想從郵局提領800萬元現金返家。員警為避免2人遭詐騙集團欺騙，向2人再三確認，也提醒2人別在家中放置大量現金，同時叮嚀若接到來歷不明電話，須多加求證，以免受騙。
孫父與女兒則感謝警方關心，並向警方說明：「是因為郵局存款的利息太低，才會將存款提領出來，要存入別間銀行，沒有遭到詐騙」。警方了解情形後，主動向孫父表示願意提供護鈔協助，而孫父也欣然答應，於是該筆款項便平安送抵目的地。
▲孫父與女兒向警方說明：「是因為郵局存款的利息太低，才會將存款提領出來，要存入別間銀行，沒有遭到詐騙」。
台中市第五警分局分局長郭士傑表示，民眾若提領大量現金有護鈔需求，沒有適當保全或防護措施時，可撥打110向警方尋求護鈔協助，警方將樂意提供服務，確保民眾人財安全。