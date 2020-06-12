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韓籍藝人來台遭詐…女友含淚依「指定姿勢叫聲」拍片　假經紀人這下慘了

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▲宋讚養被騙專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲宋讚養於專訪時，講到被詐騙的心酸激動落淚，目前在Youtube經營《HimmTV韓國讚養》，人氣頗高。（圖／記者謝婷婷攝）

記者羅志華／台北報導

在Youtube上有37萬訂閱的韓籍藝人宋讚養，於2017年來台發展演藝事業，卻遭無經紀人資歷的李湘瑋分飾多角詐騙，不但遭誘導與前女友拍下「指定姿勢及叫聲」的性愛片，連積蓄也被騙光，北院於2019年12月，依強制罪判李男10月徒刑，另詐欺、恐嚇等罪合併執行9月、得易科罰金27萬，目前上訴高院；宋讚養另向李男民事求償150萬。

北院6月12日民事開庭，李男稱發燒請假，並於書狀中請求上訴結果出來後再行審理；宋讚養律師則依精神撫慰金等損失，向李男求償150萬。

李男於北院刑事審理時，一度認罪卻又翻供否認，更辯稱「宋讚養想跟女友分手，又不敢自己去談，才會接受提議拍性愛片逼女友分手」，卻被法官打臉，「宋讚養若只是想分手，又何必冒著影響演藝事業的風險把片給你？」，李男當下支支吾吾回道「我也不知道」，北院依強制、詐欺、恐嚇等罪判刑。

李男不滿宋讚養於2019年5月，在網路上傳「一個真心想留在台灣的韓國人，最後離開台灣的故事」、「經紀人利用他名義四處騙錢、對他粉絲做不該做的事」，於桃園地院對宋讚養提告加重誹謗，檢方調查後對宋讚養不起訴處分。

宋讚養於2017年7月間，為尋求在台演出機會，於IG上徵求經紀人，當時雙性戀傾向的李男雖無經驗，卻因對宋讚養的高度興趣，便藉各種假身分謊稱與韓國公司很熟、又說與某董事長認識，更吹牛自家公司有10億元資本規模。

李男見宋讚養上鉤，與他簽約後，又假冒娛樂公司副總，聲稱對他在台演藝事業有生殺大權，又稱可安排他到大陸拍偶像劇、並有機會在《侏儸紀公園》續集裡尬一角。

2人關係持續緊密，李男卻於2017年12月間，發現宋讚養竟然有女友，忌妒之下要求宋讚養與女友分手，之後又稱想繼續交往「要拍性愛片給公司保證」，女友為宋讚養演藝事業犧牲，在片中依李男指定的「姿勢及叫聲」配合拍攝，直到宋讚養於2018年6月間，發現從沒留下聯絡方式的那位「娛樂副總」，竟出現在IG的推薦好友名單中，一查之下驚覺是李男假扮，才揭穿這樁詐騙案。

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