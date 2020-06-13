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疫情間暫停驗票！60歲翁猝死5小時「沒人發現」　清潔工見屍體嚇傻

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記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，英國的火車工作人員不允許與乘客互動，也因此疏忽了乘客的狀況。英國一名60歲的男子6日搭乘從曼徹斯特（Manchester）開往伯恩茅斯（Bournemouth）的火車，期間心臟病發作死亡，直到終點站才被清潔工發現早已死亡5小時。

據英國《每日郵報》、《衛報》報導，該名60歲的男子在從曼徹斯特（Manchester）搭上火車，原本打算在8分鐘後到站的斯托克波特（Stockport）站下車，沒想到上車沒多久就心臟病發死亡，直到列車到達終點站時，他的屍體才被清潔工發現，已經死亡5小時。

這班列車路線全程250哩（約402公里），從曼徹斯特（Manchester）開往伯恩茅斯（Bournemouth），橫跨18個站點，在疫情期間，列車員工禁止與乘客接觸，因此不會有驗票的環節，只會經過走道確保行車安全，也因此忽略了該名男子的狀況。

英國縱貫鐵路（CrossCountry）表示，他們在5月30日當天收到通知，在曼徹斯特（Manchester）前往伯恩默思（Bournemouth）的列車上發現一名反應遲鈍的乘客，當時列車人員以為他在睡覺，直到列車到達終點站時，清潔工才發現該名男子。

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