才開門三天就遇疫情復發！　北京雍和宮等景點再次關閉

▲北京雍和宮是當地的宗教活動中心，13日因疫情復燃，再度宣布關閉。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

受豐台區新發地市場疫情擴散影響，北京雍和宮、國家大劇院等13日發布公告，自即日起暫停對公眾開放。值得注意的是，做為當地的宗教活動中心，雍和宮才剛於6月10日起恢復開放，沒想到才3天，就遇到疫情復燃再次閉宮。

雍和宮官方網站公告，隨著北京市疫情防控形勢總體變化，特別是近兩日北京突發病例的情況，為了保障信教群眾和場所教職人員的身體健康，經研究決定：雍和宮自2020年6月13日零時起，繼續實行「雙暫停。」

▲雍和宮吸引大規模信眾捻香。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，所謂的雙暫停，也就是雍和宮將暫停開放宗教活動場所、暫停一切集體宗教活動，恢復開放時間另行通知。公告稱，已預約購票的遊客信眾，可自行網上退票。

北京國家大劇院公告也顯示，為減少人員流動和聚集給疫情防控帶來風險，切實保障人民身體健康和生命安全，國家大劇院即日起（2020年6月13日）對公眾暫停開放參觀，本月已預定參觀訂單取消，恢復時間安排將另行通知。

在此之前，由於大陸官方數據顯示新冠肺炎本土疫情趨緩，雍和宮才剛於6月10日恢復對外開放，初期每日限額7500人，開放當天線上預約門票3000張、現場門票4500張吸引大量信眾前來；另外北京國家大劇院方面，是在6月2日起恢復開放，也僅開放了11天。

目前，北京包括故宮、天壇、八達嶺長城等景點，近期也已陸續有限度開放，並在五一假期迎來大量遊客，但面對端午節假期將至，這些景區未來是否會如同雍和宮，因應疫情復燃選擇關閉，正考驗著中國大陸的疫情防控能力。

大陸國家衛健委、北京市疾控中心資訊顯示，北京市11日、12日、13日分別通報1、2、6例本土新冠肺炎確診病例，多與豐台區新發地市場有關；今天上午第一批大規模新冠病毒核酸檢測出爐，新發地市場關聯人員中，增加45例咽拭子陽性，海淀一批發市場也出現一新冠病毒核酸陽性，另遼寧省今日通報的兩例輸入性無症狀感染者，也均與北京確診病例有關。

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