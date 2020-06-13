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北京餐飲防控升級！過檢才能內用「禁止承辦酒席宴會」

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▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市連兩日新增新冠肺炎確診病例，新發地市場有45名員工檢測呈陽性，引起疫情再爆發的擔憂。北京市商務局13日宣布，餐飲業防控調升至二級應急響應，就餐人員須檢測體溫並檢查「北京健康寶」訊息，進入餐廳後要保持一公尺以上距離，並且禁止承辦酒席聚會等活動。

北京商務局因應疫情變化，要求各餐飲業遵守《新型冠狀病毒肺炎疫情期間餐飲服務單位經營服務指引（4.0版）》，包含餐飲企業要確保員工體溫正常，上崗期間保持清潔衛生，嚴格洗手消毒，時刻佩戴口罩，並及時更換，安排專人對就餐人員檢測體溫並檢查「北京健康寶」信息。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

指引中還規定，要在店內外候餐區、取餐區、結帳區等人員易聚集區域劃設「一米線」，嚴格控制人流密度，提示顧客與他人隨時保持1公尺以上的距離；控制餐廳就餐人數，拉開桌位間距，確保間隔在1公尺以上。

值得注意的是，4.0指引規範要求，餐廳不得安排非同行顧客同桌就餐，停止接待群體性聚餐，嚴格控制就餐規模，停止承辦酒席宴會等群體性聚餐活動。

北京市商務局還要求，各餐飲企業應進一步加強對原材料採購和送貨人員的防疫管控，對相關的送貨人員，要求其提供近期的核酸檢測證明，並加強對海產品、肉類等原材料的採購和使用管理，盡量減少送貨人員與收貨人員接觸，嚴格對所送貨物進行消毒，嚴格落實集團公司原材料採購相關要求，做好索證索票、台帳記錄等工作，確保食品安全和防疫安全。

此外，北京天華集團也透露，已要求各企業針對6月11日西城區出現的疫情，積極行動起來，抓好各項疫情防控措施的貫徹落實，「特別是人員密集的重點場所、區域，一定要嚴格細緻抓好管控，同時加強各門店的督導檢查，及時消除隱患，確保防控工作全面紮實開展。」

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