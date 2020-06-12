台美聯手推「人才循環白皮書」　酈英傑提4目標：美國熱誠支持台灣！

者蔣婕妤／台北報導

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會12日上午登場，包含總統蔡英文、美國在台協會處長酈英傑都出襲及致詞。酈英傑致詞時特別提到這次白皮書的四大目標，同時強調，美國熱誠支持台灣的立場。

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會12日上午10點共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會。總統蔡英文、立法院長游錫堃、國發會主委龔明鑫、立法院數位國力促進會會長劉世芳委員與美國在台協會處長酈英傑都出席並上台致詞。

酈英傑致詞時表示，「人才循環大聯盟計畫」是去年四月由美國在台協會及台灣多個機開共同成立的，這是一項公私部門合作夥伴關係，旨在透過促進台灣與美國、其他理念相近夥伴之間人才的流通，培養一群有能力、與國際接軌並精通數位科技的專業人才。

酈英傑提出四大目標。第一，希望協助在數位時代重現台灣經濟的成功故事，許多台灣業界、政府機構、學術界和公民社會當中最成功的領袖人物，都是先在海外獲取經驗，大部分是在美國，接著才回到台灣大放異彩，發揮正面的影響力。

第二，希望確保台灣的未來仍然持續與民主世界堅定相繋，如果台灣的頂尖人才能與自由且開放的印太區域有著深刻的連結，那麼台灣的未來也會同樣地在民主世界中保有關鍵的角色。第三，希望發展台灣最重要的資源，也就是人才，遵守國際經濟規範，且依賴私部門主導的、具包容性且永續的成長之經濟體，都必須依靠人才才能成功。

最後，希望避免人才外流，而避免人才流失的最好方式，就是創造一個可行的替代選項，也就是讓人才能夠在理念相近的經濟體之間，「尤其是美國」，容易地流通。簡言之，在美國看來，擁有充足的人才，是實現台灣所有政策目標的必備條件，解決培養並管理台灣的人才，就幾乎能連帶解決台灣所面臨的其他所有挑戰。

酈英傑強要，AIT很高興能作為「人才循環大聯盟」的創始夥伴，也恭喜TCA匯整出首份年度白皮書。AlT將繼續與蔡總統的團隊，包含立法院及私部門和公民社會夥伴密切合作，「我們也準備好要熱誠支持台灣，實現她成為國際人才中心的願景。」

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