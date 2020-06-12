首創黑蒜醬油、古法釀造　中興大學推「黑鑽蔭油膏」新品

▲興大黑鑽蔭油膏在興大實習商店上架開賣。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學出產醬油產品20多年，經歷國內多次食安風暴，因循古法釀造、未添加防腐劑，深獲消費者喜愛。端午節前夕，興大推出「黑鑽蔭油膏」新品，加入產學研發、具有保健價值的黑鑽級食材「黑蒜頭」，更添蔭油膏溫潤甘甜的醍醐味，也是國內首創黑蒜醬油產品，今（12日）上午舉辦產學新品發表與試吃會。

興大校長薛富盛表示，以農立校，農業科學領域，尤其是食品生技的研發成果亮眼，興大食品加工廠與育生生醫公司已密切合作7至8年，此次利用科學技術炮製，首創黑蒜蔭油膏產品，蔭油膏是日常調味料重要的一部分，黑蒜除增加口感外，也具養生功能。雲嘉南盛產蒜頭，興大長期以來投入臺灣農產品加值研究，讓學術研究成果，實際應用在民生。

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▲端午節前夕，興大推出「黑鑽蔭油膏」。（圖／中興大學提供）

興大食品加工廠廠長謝昌衛表示，醬料的製作是中華民族重要的傳統工藝，更是料理中不可或缺的調味聖品，尤其黑豆釀的蔭油膏，更是別具臺灣特色的風味。真正好的黑豆蔭油膏釀造極其複雜，從拌鹽入甕到鹽封的過程叫做「蔭」，遵循古法所釀製才能被稱為「蔭油」，嚴選優良品種黑豆做為蛋白質原料，經製麴、發酵、曝曬堅持180天釀製而成，此產品特別添加專利製程黑蒜，提升蔭油膏機能特性與豐富口感。

▲興大校長薛富盛（中）、食品加工廠廠長謝昌衛（左）、育生醫總經理吳榮聰（右）展示黑鑽蔭油膏 。（圖／中興大學提供）



興大說明，見黑三分補一直是食補中重要的一環，黑蒜原料是由興大食品暨生技實習工廠與業者共同執行科技部產學計畫，進行將大蒜透過科學化炮製技術製成黑蒜，除了成功取得製程與功效專利證書外，研究成果發表至《食品化學》（Food Chemistry）等數個知名重要國際期刊，讓平凡的生蒜搖身一變成為具有保健功效與價值黑鑽食材。

興大也說，透過製程的改進將生蒜嗆辣味轉變成黑蒜溫潤甘甜的醍醐味，除了提升蔭油膏的品質與風味，更是豐富了產品的色香味特性，所以此產品不須額外添加焦糖色素、甜味劑、防腐劑，不僅可以滿足老饕們挑剔的味蕾、同時也是符合現代人注重營養保健觀念，享受美食甘醇也要讓身體承受更少的負擔。「興大黑鑽蔭油膏」於中興大學實習商店限量供應中，單瓶售價240元。

▲端午節前夕，興大推出「黑鑽蔭油膏」。（圖／中興大學提供）