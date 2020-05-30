浪浪也要防疫！　興大USR計畫攜手產官學為600隻流浪狗打疫苗

▲興大獸醫師執行疫苗施打。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

近年收容所內動物健康日漸受到重視，中興大學教育部USR大學社會責任實踐計畫—浪愛齊步走團隊首次擴大服務範圍，日前南下嘉義正德護生園區，由台灣英特威動物藥品股份有限公司贊助疫苗，讓獸醫師團隊為收容所的犬隻進行防疫施打，強化收容所內傳染病防治，也善盡大學社會責任核心理念。

興大說明，鑒於動物傳染病易出現在高密度飼養空間內，在動物藥品公司全力贊助犬全效無佐劑疫苗之下，興大USR浪愛齊步走團隊與嘉義縣動物防治所、嘉義大學獸醫教學醫院、以及由中正大學陳光輝教授帶領的寶貝生命社團共同合作，於日前至嘉義正德護生園區進行犬隻疫苗施打；正德護生園區為嘉義地區私立大型動物收容所，全場飼養約600隻犬隻，在獸醫師團隊進行犬隻狂犬病及犬全效無佐劑疫苗施打後，不但能有效減少動物傳染病風險，也提升收容所犬隻的動物福祉，同時也在活動中，透過獸醫師帶領學生認識台灣目前流浪動物收容及醫療現況，將社會責任融入獸醫養成教育中。

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▲浪愛齊步走計畫連結嘉義大學獸醫系、中正大學寶貝生命社團。（圖／中興大學提供）



興大也說，早在十多年前，在動物福祉觀念尚未普及時，中興大學獸醫系教授林荀龍就經常帶領學生，至台中地區私立收容所協助動物疫苗施打；隨著生命教育逐漸成為主流，從107年開始，配合教育部計畫大學社會責任計畫，興大組成浪浪樂活團隊，林荀龍帶領獸醫師及獸醫系學生，與台中市動防處及台灣動物保護協進會共同合作，在台中地區進行疫苗施打及動物絕育。因前期執行成果優異，本年度獲得教育部肯定，晉升為深耕型計畫-「浪愛齊步走-流浪動物減量與福祉實踐」，團隊增加非同質性的合作學校，擴大跨校團隊合作計畫，並計畫將活動範圍拓展至中南部等地區。

▲台灣英特威動物藥品股份有限公司發揮企業CSR精神贊助犬全效無佐劑疫苗。（圖／中興大學提供）

林荀龍表示，動物福祉實踐與流浪動物減量為團隊的核心理念，浪愛齊步走團隊一路走來努力實踐於台中各地區及收容所，本次在各單位及台灣英特威動物藥品股份有限公司的大力支持下，能夠成功跨足外縣市為一個新的里程碑，未來將繼續帶領團隊把成功經驗推廣到更多縣市，以期貫徹社會責任。