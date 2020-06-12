「3-單氯丙二醇」超標2.5倍！　消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

▲消基會點名4款醬油標示不符，違規業者最高恐罰300萬。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

消基會今（12日）針對市面上的醬油進行檢驗，經檢驗結果，有4品牌的醬油不符法規規定，包含，標示不符「包裝醬油製程標示之規定」；3-單氯丙二醇不符等。其中一項由菲律賓進口醬油「調味液（SILVER SWAN SOY SAUCE）」的3-單氯丙二醇含量高於一般醬油的2.5倍。消費者文教基金會發行人徐則鈺指出，違規業者應盡速改正，屆期不改正者，最高可處300萬元以下罰款。

徐則鈺說明，消基會這次針對15件醬油進行調查，其中9件為台灣生產，6件為進口，分別香港、菲律賓各2件、來自越南及印尼各1件。

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▲消費者文教基金會發行人徐則鈺指出，經本次調查，有4款醬油不符合標示規定，違規業者應盡速改正。（圖／記者崔至雲攝）

針對醬油中的3-單氯丙二醇含量，消基會檢驗委員會召集人凌永健進一步指出，傳統醬油製造需半年以上的時間，因此有業者為了節省時間，利用鹽酸將原料脫脂大豆中的蛋白質水解成胺基酸，製成所謂的「化學醬油」，只需要3至7天製成，但3-單氯丙二醇過量恐致癌，因此經檢驗，來自菲律賓的「調味液（SILVER SWAN SOY SAUCE）」檢出的3-單氯丙二醇含量大於0.4毫克/公斤以上，超出一般醬油的2.5倍，不符合規範，已違反《食安法》第17條的規定，主管機關可要求業者限期改正，不改正者可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲由菲律賓進口的「調味液」檢出的3-單氯丙二醇含量大於0.4毫克/公斤以上，超出一般醬油的2.5倍，不符合規範。（圖／記者崔至雲攝）

另外，這次也有4件醬油不符合「包裝醬油製程標示之規定」，其中有3件進口「醬油」沒有說明製程是否為調和或速成，依規定無論是進口或是本地生產的蔭油、壺底油、生抽或老抽等，以民間通俗的名稱標示都須遵守規定，這3件已經違反《食安法》第22條規定，可處3至300萬元的罰鍰，業者應立即改善標示，另有1件樣品標示「釀造」，但氮含量卻不足，已屬標示不實，也違反《食安法》第28條規定，可依同法第45條處4至400萬元罰鍰。

消基會呼籲政府，應不定期稽查本國生產的業者，也應加強稽查進口商的產品；也呼籲業者，應落實自主管理，無論是釀造或調合醬油，都應誠實標示，除了遵守《食安法》的相關規定外，也是對商品負責的表現；最後也建議消費者，給消費者的建議，選購醬油時應檢視品名的標示是否為釀造、調合或水解醬油，其次看商品成分內容，都能看出是否為釀造醬油，最後則是選定符合自己需求的品質，避免選購不符合規定之醬油，危害身體健康。

