樸實無華雞粒飯！「白飯搓成球」7顆40元…一上桌她傻眼：瞬間想起桃太郎

▲淋了醬油的白飯小球。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

馬來西亞有一道知名美食雞粒飯，但台灣竟然出現盜版，用白飯捏成小球來模仿，一上桌就讓客人傻眼。女子透露，她昨天心血來潮想說試試看沒吃過的菜色，於是點了一份40元的「雞粒飯」，結果成品讓她腦袋不斷浮現「桃太郎」的童話故事場景，實在踩了一顆大地雷。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，因為肚子沒有很餓就隨便點個小東西來吃，雞粒飯單從字面上來看感覺會有雞肉，店員點餐時就告訴她裡面沒包肉，純粹白飯加醬油而已，但出於好奇心態，她還是想點點看40元的白飯長怎樣，結果店員端出的是7顆貢丸大小的白飯糰，上頭淋著醬油膏，整個盤子裡就只有白飯與醬油2樣東西，是一道樸實無華的料理，和她想像中的畫面有點落差。

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即使賣相不如預期，原PO還是試著夾起一顆飯糰吃吃看，「我真的還是無法接受這個特別的飯糰」，勉強吞了2顆就放下筷子，「讓我瞬間想起童話故事的桃太郎，去打仗都會餵他的夥伴吃飯糰」，最後當然還是乖乖結帳，但這份40元的雞粒飯讓她實在心有不甘，回家的路上還是一直想起桃太郎，以後去餐廳不敢再隨便嘗試新菜色。

▲網友說正宗雞粒飯長這樣。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友回應，馬來西亞的雞粒飯真的就是長這樣，但正宗的會拌入雞油，吃起來有雞肉香氣，色澤呈現淡淡黃色，不是單純白飯搓成球，「（背景BGM：小叮噹拿出道具來的音效）桃太郎糰子～」、「是不是吃到山寨版的啊」、「飯10元，人工搓圓30元，共40元謝謝」、「雞粒飯=七粒飯」、「正常的雞粒飯應該是要用雞飯（像海南雞飯那種飯）去捏成球啦！」

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