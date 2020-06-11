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手卡滾水保溫杯！1歲弟皮全脫落　奶奶嚇歪竟「塗醬油」：變醃肉了...

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▲▼ 燙傷後塗醬油。（圖／翻攝自遼寧廣播電視台）

▲樂樂手伸進保溫杯後卡住了。（圖／翻攝自遼寧廣播電視台）

記者蔡儀潔／綜合報導

民間流傳的土方法恐讓傷勢惡化！遼寧撫順17個月大的樂樂（化名），近日不慎將手伸進裝滿100℃滾水的保溫杯中，泡了好久才拿出來，皮全都掉了。情急之下，奶奶想到用醬油緩解燙傷的方法，並塗在孩子傷口上面，結果導致樂樂錯過最佳治療時期。醫生表示，醬油是用來醃肉的，塗抹傷口會造成更深的損傷。

綜合陸媒報導，樂樂平時一直由奶奶照看，父母則在瀋陽工作，近日在奶奶去廚房盛飯時，樂樂跑到臥室踩著凳子，去拿窗臺上的保溫杯，結果不慎將手卡在裡面，泡在100度滾水中過了好久才拿出來。後來，樂樂喊了一聲「唉呀」，奶奶過去才看到他手腕和手背都燙白了，手臂上的皮也全掉了。

情急之下，奶奶把醬油塗在孩子的傷口上，之後電話聯繫了丈夫，樂樂的父母也從瀋陽趕回來，帶孩子去撫順當地的醫院。醫生建議家長，可以帶孩子到瀋陽治療，也可以留在當地醫院等待手術。當時，家長決定在撫順等待，然而到了晚上，樂樂的手摸起來特別涼，「就像不活血似的，血不流通了。」

▲▼ 燙傷後塗醬油。（圖／翻攝自遼寧廣播電視台）

▲樂樂的傷勢變得更加嚴重。（圖／翻攝自遼寧廣播電視台）

隔天樂樂被帶到瀋陽的北部戰區總醫院，此時距燙傷時間已經過去30個小時，錯過了最佳治療時期。樂樂母親表示，「他看自己的左手和看看自己的右手，一對比他就會哭，平時都不會哭，他也許可能都沒有知覺了。」

接診醫師醫生指出，樂樂傷勢特別嚴重，需要立刻做手術，所幸經過治療，他的手保住了，情況也已經穩定。燒傷整形科副主任修一平表示，「小孩的皮膚都比較薄嫩，一旦燙傷之後一般都會損傷皮膚的全層。醬油是用來醃肉的，用它可以造成更深的損傷，而且對創面的判斷也會產生一個誤導，會探測不到燙傷有多深，因為上了色的。」

他提醒，用「民間土辦法」來處理燙傷造成延誤病情的例子比比皆是，嬰幼兒由於好奇心強，神經系統發育未完善，正是燒燙傷的高發期，所以學會應急處理辦法至關重要。

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