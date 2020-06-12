川普「首談警務改革」將簽行政命令　路透民調：82%支持禁止警方掐脖

▲美國總統川普11日首度針對警察、種族相關議題提出政策建議。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統川普11日現身達拉斯市一場活動時，宣布未來將簽署一項關於維持治安的行政命令，但強調不會支持大刀闊斧的改革提議，主張警察仍有權使用武力。這是川普自非裔男子佛洛伊德身亡後，首度針對警察、種族相關議題提出政策建議，但根據最新民調，多數美國人選擇支持全面執法改革，包括禁止掐脖及種族歸納。

路透報導，川普即將簽署的這份命令將建議警察單位依據國家標準來使用武力，且現任政府將支持加強員警培訓，以及社會工作者與執法人員共同合作等計畫。期間，他多次提及支持警察單位，強調把數百萬名美國人貼上種族歧視標籤的行為，並不是化解當前局勢的方法。

「近來這幾天，關於確保所有人公平、平等、正義的討論非常熱烈」，川普認為，「不幸的是，有些人試圖加劇分裂、推動極端化，這只會造成更多貧困、更多犯罪和更多苦難，就包括撤資、解散警察單位。」他也主張，警察單位應該要能使用武力，面對暴力示威要能有掌控街道狀況，但應該是「帶著同情的武力」。

▲川普嘲笑「撤除警察部門資金」的呼聲。該運動主張削減警察部門的預算，並把資金用於教育、社會福利、住房等項目。（圖／路透）

共和黨與民主黨均針對警務改革研擬法案，但川普政府所提出的版本未能得到國會民主黨人的支持，且部分共和黨人也表態倒戈支持民主黨人的提議，支持禁止掐脖、取消有助於警方逃脫民事權利訴訟的「有限豁免」原則（qualified immunity）。雙方最終能否克服黨派分歧讓法案順利通過，現階段仍未知。

不過，根據路透11日出爐的最新民調，多數美國人都支持全面執法改革。

數據顯示，82%的美國人希望禁止警察掐脖，83%的人希望禁止種族歸納（racial profiling，指執法單位判斷特定犯罪或違法行為的犯罪嫌疑人身份時，把種族或族群特徵納入考量），92%民眾希望聯邦警察配戴使用警用攝影機，91%支持獨立調查警察部門的不當行為，75%力挺受到警方不當行為對待的受害者控告警察部門索賠。

該民調於6月9日至10日期間，針對1113名美國成年人進行線上民調，包括495名民主黨人及417名共和黨人，可信度區間為正負3個百分點。

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