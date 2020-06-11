加強取締改裝噪音汽機車　楊梅警方2小時取締13輛非法改裝車

▲桃園市楊梅警分局配合市府環保局10日晚間在省道台一線執行取締非法改裝車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對非法改裝車夜間呼嘯而過擾人清夢，楊梅警分局10日晚間配合市府環保局在台一線省道執行聯合稽查，短短2小時攔查逾50輛汽機車，其中有13輛為非法改裝車，排氣管排出噪音均明顯超標，環保局除開單告發外，也限期完成改善與複驗，楊梅警方表示，台一線來往行人車輛眾多，警方將持續配合環保局加強取締非法改裝車，以遏止改裝歪風。

▲桃園市楊梅警分局配合市府環保局10日晚間執行取締非法改裝車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，改裝車產生刺耳噪音，經常引發住戶抱怨，為還給住戶良好生活品質，警方於10日晚間配合市府環保局在楊梅區台一線省道等主要道路實施聯合稽查，主要針對非法改裝車進行噪音取締。

結果在2小時內攔查逾50輛汽機車，其中有13輛機車為非法改裝排氣管，經環保局人員測試噪音都超標，除當場開單告發外，也責令車主需限期完成改正與通過複驗。

▲桃園市楊梅警分局配合市府環保局10日晚間取締非法改裝車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局長林信雄強調，楊梅區轄內人口眾多且車輛往來頻繁，改裝車進入市區後發出擾人噪音，已嚴重影響社區安寧，為解決此問題，警方除配合環保與監理單位聯合稽查外，未來將不定期持續取締，運用科技執法針對改裝噪音車輛列管聚集地點路段加強取締，經蒐證通報環保局依違反噪音管制法裁罰，以期能遏止改裝歪風，並還給市民良好生活品質。

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