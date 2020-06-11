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「隨便賣，全收1萬2」臉書佯稱賣Switch主機　4嫌詐騙百萬遭聲押

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▲桃園市刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人涉嫌在網路謊稱販售遊戲主機Switch，起出被害人信用卡等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人涉嫌在網路謊稱販售遊戲主機Switch，總計詐得147萬餘元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠疫情影響，不少人躲在家裡玩線上遊戲，其中遊戲主機Switch非常搶手，桃園市警局刑大最近根據165反詐騙詐欺平台查出，有網友發現申姓男子等4人佯稱有多餘Switch主機現貨拋售，吸引大批買家匯款訂購，後來察覺收不到貨才驚覺受騙上當報警處理，刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人到案，犯罪所得短短數日即達147萬餘元獲利驚人，全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

▲桃園市刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人涉嫌透過臉書或Line謊稱販售遊戲主機Switch等詐騙訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人涉嫌透過臉書或Line謊稱販售遊戲主機Switch等詐騙訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大科偵隊調查，經清查165反詐欺平台資料庫發現，在LINE通訊軟體中暱稱「chen」之申姓男子，最近在臉書網站佯以販賣Switch遊戲主機或遊戲光碟等商品廣告文章，「紅藍電力加強版，全新如圖未拆封Switch，因用不到朋友又送我，隨便賣，全收12000」，不少買家匯款至指定帳戶，卻遲遲未收到貨品，始通報165反詐欺平台。

▲桃園市刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人涉嫌網路詐騙，10日被移送新北地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大10日在新北市三重區逮捕申姓男子等4人涉嫌網路詐騙，10日被移送新北地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經科技犯罪偵查隊專案小組調閱相關車手領款影像，鎖定車手並循線查獲申姓男子等4人涉案，10日越區新北市三重區逮捕申姓主嫌等4人到案，當場查扣被害人存摺、提款卡與電話等證物，警方還清查發現，該集團除假藉販賣時下熱門Switch遊戲主機詐騙外，還假冒檢警方式詐騙金額多達147萬餘元，其中網路查出已匯款買家有12人之多，全案依詐欺罪嫌移請新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲押申嫌等4人，後續將追查幕後共犯等人到案。

此外，警方也提醒，臉書對其平台上任何社團所發生之交易行為，並無完善安全規範，也不擔保民眾購物安全性，民眾從事網路購物行為時，應選擇保障消費者權益的購物平台，找「良好評價」或有實體店面的商家較有保障，購買昂貴商品建議直接去實體店面購買，當場檢查商品以降低交易風險，若對臉書詐騙手法有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

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