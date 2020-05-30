噪音排氣管擾民！海山警5個月開出945張驗車單、359件未成年駕駛

▲海山警方針對夜間噪音改裝機車攔查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋地區近日夜間時常有改裝機車呼嘯，惱人噪音相當擾民，轄區海山警分局昨晚與環保局展開聯合稽查，2小時內就攔查44部車，其中33輛機車排氣管有變更排氣管，警方開出驗車單，此外還發現違法改裝車輛3見、青少年無照駕駛3件；據統計，5個月內海山警針對噪音改裝車就開出945件驗車單，戮力守護社區安寧。

根據統計今年1月起5月底，海山警針對改裝而產生噪音車輛，通報給環保局查處的高達945件，擅自變更原有車輛規格設備舉發計81件、取締未成年無照駕駛者359件。

▼警方與環保局聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯處罰條例第16條及43條，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下的罰緩；對於汽機車涉改裝排氣管部分，警方也將依程序通報給環保局召回車輛檢驗，持續追蹤後續車輛復原及改善狀況。

為了社會大眾的安寧，海山分局呼籲切勿以身試法，也將持續與環保局、監理站等相關單位以「不定時、不定點」之路檢方式，在轄區重點路口、路段攔檢取締、通報，以有效遏止危險駕車及改裝噪音車輛歪風漫延。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判 殺手突竄出狂砍報復

►影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命 網怒：自己製造的死角

►BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍 車主怒：開車30年沒聽過這條罰規