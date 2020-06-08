新北男嫌樓上太吵！天花板裝「震樓神器」反擊1年　鄰居一家慘患睡眠障礙

▲新北地院判劉男3月有期徒刑定讞。（圖／記者陳雕文攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北市一名劉姓男子和上層住戶林姓男子因噪音問題起糾紛，劉男竟以工具和「震樓神器」反覆擊打天花板，讓林男一家不得安寧；劉男甚至在樓梯塗抹不明油漬，害林男老父母下樓時差點摔倒，也造成其他鄰居受傷。劉男最終被判決3月徒刑，或可易科罰金，一天1000元計。

根據判決書指出，樓上林男一家的噪音長期隔著樓板傳到樓下，不堪其擾的劉男不報警，反而從2017年開始到2018年間，分別以不明工具和「震樓神器」擊打天花板，反過來影響林男一家的作息，甚至造成林男母親患上焦慮症及睡眠障礙。一天林男帶著家人回到該處無公寓電梯，上樓摸扶手時，發現又遭人塗抹不明油品後當場報警。

林男出庭時表示，劉男在一年多的時間裡，常在樓板製造出規律的敲擊聲，「聲音節奏很規律，像機器敲打的聲音，很大聲。」他也說2017年曾3次請警察來家裡聽，甚至在凌晨3點半因為聽到機器敲打聲而報警。

林男指出，劉男明明知道那是一間無電梯公寓，卻在樓梯扶手上抹油，造成需要拄拐杖的父母在下樓時差點不慎摔倒；鄰居也出庭作證，曾有人因此受傷。

劉男則辯稱，起初聽到林男家裡有搬托重物的聲音，甚至半夜也會有類似噪音，之後他以高爾夫球桿和「震樓神器」回敲，是規律有節奏的，而且時間較短等，且只有在白天才敲。他更說扶手抹油也可以不扶扶手，改扶下方的鐵柱就好。

法官根據手機監視器畫面、林家兄弟的錄音檔和警方、鄰居的證詞，加上林男一家的診斷證明書，決定不採信劉男辯詞，判處劉男強制罪有期徒刑4月。劉男不服判決上訴，改判3月徒刑，或可易科罰金一天1000元，至於民事訴訟尚在審理中。

註：震樓神器為一種震動機器，安裝在天花插電後即會發出規律敲擊，市售廠商多以「反制惡鄰居」為口號推銷。一般震樓神器在空間內為30分貝，傳到樓上則擴大成60分貝。